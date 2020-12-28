加州有變種病毒? 公衛專家：如果有我一點不驚訝

舊金山加大傳染病學教授陳子平表示，如果證實美國有變種新冠病毒，他不會感到驚訝。（電視新聞截圖）

專家認為，儘管聯邦疾病管制與預防中心（CDC ）表示尚未在美國 發現變種新冠病毒，但不代表它們不存在。

被問到加州是否已經有變種病毒，舊金山加大醫學院傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「如果有，我完全不會感到驚訝。」

陳子平表示，美國還未像英國 一樣，對陽性新冠樣本進行大量基因檢測來追蹤變種病毒。他說：「主要是因為我們各種數據太多了。」

CDC表示，在1700萬個確診病例中，只有5萬1000個做過基因排序，相較英國已對至少12萬5000個確診病例做過基因排序。

CDC在網站上說：「由於美國進行過基因排序的樣本數量很少，不排除美國境內已經有變種新冠病毒的可能性，只是還未被偵測到。」

陳子平表示，被稱為VOC 202012/01的變種病毒是英國現在最主要的新冠毒株，它的傳染性可能比美國主要的新冠毒株更高，但這項假設還未從生物學基礎上獲得證實。陳子平說：「我們還沒有透過實驗證實變種病毒更具傳染性。」

陳子平還表示，數據也還未證實變種病毒具有更高的致死率，他也不認為變種病毒能不受新冠疫苗控制。他說：「事實上，像新冠這類病毒必須要有相當程度的突變，才會使疫苗無效。」