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疫情重創…加州經濟復甦 全美倒數第7

編譯組／綜合27日電
數據顯示，加州持續實施嚴格的防疫措施是經濟反彈較慢的原因。（Getty Images）
數據顯示，加州持續實施嚴格的防疫措施是經濟反彈較慢的原因。（Getty Images）

美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）的商業衡量指標顯示，新冠疫情加州經濟影響巨大，加州在2019年是美國最熱的商業環境之一，但2020年夏天成為全美經濟反彈倒數第七的州。

經濟分析局最新國民生產總值（GDP）結果顯示，年產值3兆1200萬元的加州，今年夏天仍是美國第一大商品和服務供應地。數據顯示，加州是世界第五大經濟體，國民生產總值約占全美七分之一，但在7月至9月間美國經濟反彈速度加快之際，加州經濟反彈增幅顯得微小。

用國民生產總值計算，7到9月這三個月加州產量增加7.9%。雖然這是一個很大的數字，但落後全美8.5%的復甦指數，全美只六個州的情況比加州糟，包括華盛頓特區（增長4.8%）、德拉瓦州（6.8%）、馬里蘭州（7.3%）、維吉尼亞州（7.3%）、紐約州（7.4%）和夏威夷州（7.7%）。

加州受疫情打擊，成為全美經濟反彈倒數第七的州。（Bureau of Econom...
加州受疫情打擊，成為全美經濟反彈倒數第七的州。（Bureau of Economic Analysis圖片）

今年夏季表現最好的是內華達州，增長12.2%，然後是田納西州，增長率為10.8%，其次是愛達荷州為10.6%。

加州國民生產總值下降大多與為了防止病毒傳播而讓企業停擺，導致巨大損失有關。

加州在2019年表現出色，其3.4%的國民生產總值增長率僅次於四個州，包括新墨西哥州的5.2%、華盛頓州的4.6%、科羅拉多州的3.9%、猶他州的3.8%。

今年初，加州的經濟仍然強勁，第一季產值僅減少0.5%，低於全國平均的0.9%。但疫情隨後爆發，使加州第二季產值急速萎縮9.3%，全國平均萎縮9.5%。

當美國大部分地區夏季因為疫情趨緩而重開，加州卻採取較謹慎態度。國民生產總值數據顯示，加州持續實施嚴格的防疫措施，拖累了加州部分主要行業。

例如，加州醫療健保和社會援助方面的反彈速度比全國平均低19%；住房需求雖然仍強勁，但建築業反彈速度比全國平均低17%；運輸和倉儲也比全國平均低18%，批發業也比全國平均低3%。

民眾改變消費習慣也是一個原因。與全國平均相比，加州非耐用品製造業（例如服裝和食品）的反彈速度落後21%，零售業落後7%，旅遊業和餐飲業則落後2%。

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