受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富
2020年爆發世紀大疫，科技公司乘勢崛起，所有雲端服務公司都因為全美和全球員工被迫在家工作而得到巨大發展。剛在疫症大流行前上市的矽谷視訊會議公司Zoom在所有雲端公司中表現最突出，2019年上市時底價是36元，到今年24日平安夜股價已漲至375元，持有公司股票22%的華裔創辦人袁征(Eric Yuan)身家暴增至170億元，成為2020年最顯赫的巨大富豪。
今年50歲的袁征，山東出生和長大，在中國完成大學和碩士，1995年到日本受訓時曾被微軟創辦人蓋茲的演講所感召，開始注意以視訊傳遞迅息；1997年移民矽谷，加入視訊公司WebEx，2007年WebEx被思科系統收購，2011年他脫離WedEx，創辦Zoom，公司總部設在聖荷西。
疫症爆發前，Zoom的表現已受到華爾街分析注意，但是Zoom的世紀式大爆發，要在疫症爆發之後，當所有人都被疫情所迫而必須進行遠距工作，Zoom的用戶因而暴增，進入學校、公司、電影院、體育館、教堂和餐館，經過疫症9個月，現在已無人不知什麼是Zoom Class和Zoom Meeting。
Zoom沒有臉書、谷歌和微軟的支持，它大爆發後，這些科技巨人則緊追，要在雲端視訊會議上與Zoom競爭。
市場對Zoom的需求隨著疫情而爆發，但Zoom也因此而受到批評，其中一種壓力來自政治，創辦人袁征被指與中國政府有聯繫，包括眾院議長波洛西也指責Zoom的中國關係。
袁征在網上撰文說，他在2007年7月已經成為美國公民，自1997年移民來到矽谷之後，一直生活得很愉快，他創辦的公司總部設在加州，並且在那斯達克上市。
今年暑假，Zoom曾經關閉一個關於1989年天安門民運的視訊會議，密蘇里州聯邦參議員因此批評說，Zoom因為中國政府的壓力而關閉會議。
但袁征獲得不少矽谷公司主管支持，認為他是一個誠實的人，並對雲端服務有貢獻，其中包括總部設在舊金山的Salesforce的執行長班尼歐夫(Marc Benioff)；Salesforce主要業務是出售雲端軟體，班尼歐夫因此說，如果沒有Zoom，Salesforce的銷售業務不可能在疫情中生存。
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