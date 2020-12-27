我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

編譯組／矽谷26日電
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

2020年爆發世紀大疫，科技公司乘勢崛起，所有雲端服務公司都因為全美和全球員工被迫在家工作而得到巨大發展。剛在疫症大流行前上市的矽谷視訊會議公司Zoom在所有雲端公司中表現最突出，2019年上市時底價是36元，到今年24日平安夜股價已漲至375元，持有公司股票22%的華裔創辦人袁征(Eric Yuan)身家暴增至170億元，成為2020年最顯赫的巨大富豪。

今年50歲的袁征，山東出生和長大，在中國完成大學和碩士，1995年到日本受訓時曾被微軟創辦人蓋茲的演講所感召，開始注意以視訊傳遞迅息；1997年移民矽谷，加入視訊公司WebEx，2007年WebEx被思科系統收購，2011年他脫離WedEx，創辦Zoom，公司總部設在聖荷西。

疫症爆發前，Zoom的表現已受到華爾街分析注意，但是Zoom的世紀式大爆發，要在疫症爆發之後，當所有人都被疫情所迫而必須進行遠距工作，Zoom的用戶因而暴增，進入學校、公司、電影院、體育館、教堂和餐館，經過疫症9個月，現在已無人不知什麼是Zoom Class和Zoom Meeting。

Zoom沒有臉書、谷歌和微軟的支持，它大爆發後，這些科技巨人則緊追，要在雲端視訊會議上與Zoom競爭。

市場對Zoom的需求隨著疫情而爆發，但Zoom也因此而受到批評，其中一種壓力來自政治，創辦人袁征被指與中國政府有聯繫，包括眾院議長波洛西也指責Zoom的中國關係。

袁征在網上撰文說，他在2007年7月已經成為美國公民，自1997年移民來到矽谷之後，一直生活得很愉快，他創辦的公司總部設在加州，並且在那斯達克上市。

今年暑假，Zoom曾經關閉一個關於1989年天安門民運的視訊會議，密蘇里州聯邦參議員因此批評說，Zoom因為中國政府的壓力而關閉會議。

但袁征獲得不少矽谷公司主管支持，認為他是一個誠實的人，並對雲端服務有貢獻，其中包括總部設在舊金山的Salesforce的執行長班尼歐夫(Marc Benioff)；Salesforce主要業務是出售雲端軟體，班尼歐夫因此說，如果沒有Zoom，Salesforce的銷售業務不可能在疫情中生存。

雲端 矽谷 中國

上一則

讓孩子不失學! 史丹福大學學生募電腦 助弱勢生度過疫情

下一則

防疫 太浩湖地方政府 籲暫停短租服務

延伸閱讀

全球筆電桌機持續缺料 客戶等4個月才拿到貨

全球筆電桌機持續缺料 客戶等4個月才拿到貨
跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅

跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅
矽谷12%人口缺食物 飢餓在家：疫情加深危機

矽谷12%人口缺食物 飢餓在家：疫情加深危機
與矽谷抗衡? 奧斯汀「矽丘」言之過早

與矽谷抗衡? 奧斯汀「矽丘」言之過早
疫情波及 亞洲食物遭惡作劇 顧客電話故意用亞洲腔點「狗肉或貓肉餐」

疫情波及 亞洲食物遭惡作劇 顧客電話故意用亞洲腔點「狗肉或貓肉餐」
遠距工作成常態 扼殺加州高科技？

遠距工作成常態 扼殺加州高科技？

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

2020-12-21 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事