受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

2020年爆發世紀大疫，科技公司乘勢崛起，所有雲端 服務公司都因為全美和全球員工被迫在家工作而得到巨大發展。剛在疫症大流行前上市的矽谷 視訊會議公司Zoom在所有雲端公司中表現最突出，2019年上市時底價是36元，到今年24日平安夜股價已漲至375元，持有公司股票22%的華裔創辦人袁征(Eric Yuan)身家暴增至170億元，成為2020年最顯赫的巨大富豪。

今年50歲的袁征，山東出生和長大，在中國 完成大學和碩士，1995年到日本受訓時曾被微軟創辦人蓋茲的演講所感召，開始注意以視訊傳遞迅息；1997年移民矽谷，加入視訊公司WebEx，2007年WebEx被思科系統收購，2011年他脫離WedEx，創辦Zoom，公司總部設在聖荷西。

疫症爆發前，Zoom的表現已受到華爾街分析注意，但是Zoom的世紀式大爆發，要在疫症爆發之後，當所有人都被疫情所迫而必須進行遠距工作，Zoom的用戶因而暴增，進入學校、公司、電影院、體育館、教堂和餐館，經過疫症9個月，現在已無人不知什麼是Zoom Class和Zoom Meeting。

Zoom沒有臉書、谷歌和微軟的支持，它大爆發後，這些科技巨人則緊追，要在雲端視訊會議上與Zoom競爭。

市場對Zoom的需求隨著疫情而爆發，但Zoom也因此而受到批評，其中一種壓力來自政治，創辦人袁征被指與中國政府有聯繫，包括眾院議長波洛西也指責Zoom的中國關係。

袁征在網上撰文說，他在2007年7月已經成為美國公民，自1997年移民來到矽谷之後，一直生活得很愉快，他創辦的公司總部設在加州，並且在那斯達克上市。

今年暑假，Zoom曾經關閉一個關於1989年天安門民運的視訊會議，密蘇里州聯邦參議員因此批評說，Zoom因為中國政府的壓力而關閉會議。

但袁征獲得不少矽谷公司主管支持，認為他是一個誠實的人，並對雲端服務有貢獻，其中包括總部設在舊金山的Salesforce的執行長班尼歐夫(Marc Benioff)；Salesforce主要業務是出售雲端軟體，班尼歐夫因此說，如果沒有Zoom，Salesforce的銷售業務不可能在疫情中生存。