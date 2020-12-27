室內聚會「最毒」 加州戒備「聖誕染疫潮」

新一波新冠肺炎疫情嚴重，南加州醫院設備即將用罄。（洛杉磯時報）

有鑒於感恩節後，南北加州 新冠肺炎疫情大增，加州衛生官員正在為聖誕節 、除夕及元旦聚會，可能帶來的新一波疫情做準備。儘管還需要幾周時間才能確定這波疫情的程度。

洛杉磯時報報導，感恩節民眾群聚後，南加州醫院系統瀕臨崩潰邊緣，加護病房幾乎沒有可用床位，氧氣等設備物資嚴重不足，患者等待治療的時間拉長，死亡人數更創新高。儘管專家、衛生官員呼籲民眾避免在聖誕節時聚會，然而近日洛杉磯國際機場旅客激增，普遍認為這是一個不好的訊號。

洛杉磯縣一名醫師說，「情況愈來愈糟糕，我們甚至還沒達到聖誕節或新年的高峰。因為醫院系統不堪重負，死亡人數將更多。」

華盛頓大學流行病學家Ali Mokdad說，加州病例，很大程度是因室內聚會所引起。

許多人聚會慶祝的行為可能帶來危機，而無症狀年輕人，會令年長、身體相對脆弱的年長者暴露於危機中。「尤其聚會的都是親朋好友，您可能摘下口罩，放鬆警惕。」

下一波重大考驗，將是除夕與元旦。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）先前指出，擁擠的購物中心也是危機之一。根據該州區域性居家避疫（Stay-at-home）指南，購物中心室內客容量不應超過20%，但很明顯，大家並未遵守。「購物中心人擠人的情況，是完全不可接受的，檢查人員將不得不認真對待。」

儘管衛生局「三令五申」，但群聚在聖誕節期間仍時有發生。不過該現象呈兩極化，相比部分年輕華人無視規定堅持聚會，許多年長者與醫護人員則嚴守規定不聚會。有一線醫護人員「三過家門而不入」，「孤單」過聖誕。如今洛杉磯縣每10分鐘有一人死於新冠，當局強調防疫不可兒戲。

南加州加護病房（ICU）滿載，仍處於區域居家避疫令執行期間。按照衛生局規定，禁止超過一戶以上的家庭聚會。不過該令執行力存疑，剛剛過去的聖誕節，有部分年輕華人仍在家辦派對，甚至相約2021年元旦群聚跨年。

相比年輕人的「不羈放縱愛自由」，年長者與醫護人員耐得住寂寞，恪守防疫規定。比佛利醫院首席執行長陳素娟（Alice Cheng）與丈夫從新冠在南加地區傳播之初，持續堅守抗擊新冠第一線。陳素娟表示，她與丈夫嚴格遵守防疫規定，就算路過父母家也不進門，而是隔著門問候父母親人。從感恩節開始到元旦，所有節日都沒打算與親友聚會，她和丈夫在家渡過。

有在洛杉磯加大 （UCLA）醫院工作的華裔護士指出，聖誕節獨自在家過，作為醫療從業人員，他認為有必要做出好的表率。

洛杉磯縣當前疫情嚴重，平均每10分鐘就有一人感染新冠去世。洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，這個統計數字非常恐怖，也昭示著防疫工作不可兒戲。她認為，考慮到聖誕節仍有較多的群聚事件發生，洛縣仍未到疫情最黑暗的時刻。她懇請民眾在元旦期間不要群聚。