促球隊改變！新秀新中鋒懷斯曼 勇士新希望

身高7呎1吋的懷斯曼(James Wiseman)，在開季第一仗中的一次攻籃。(Getty Images)

在開季前，金州勇士 已被一些球評家看淡，認為這支曾在2015至2018締造一代王朝的隊伍，在新季中將難以進入季後賽，例如著名的538網站就預測，勇士本季在全部72場比賽中，只能31勝41敗，在西區中連進入季後的機會也沒有。

22日和25日勇士打了開季兩戰，分別輸給東區勁旅網隊26分和公鹿39分，情況十分糟糕，連不少忠心的勇士球迷都說本季前景不妙。

首兩仗，勇士沒有湯普森(Klay Thompson)，也沒有格林(Draymond Green)，只有柯瑞 獨力支撐，但他顯然也不在狀態，表現大不如前。勇士因此在新陣容中尋找第二個得分者，原來被視為第二得分手的維金斯(Andrew Wiggins)，雖是2014年的狀元選秀，但是他顯得與柯瑞格格不入；新加盟的翼鋒胡巴(Kelly Oubre)，無法隔入柯瑞的系統，他喜歡在對方三名防守球員面前投射中距離球。

但沒有想到的是，7呎1吋的2020年第二籤選秀懷斯曼(James Wiseman)，卻意外地成為隊中的第二得分手；以25日聖誕節 勇士對公鹿一仗看，他得18分、8籃板、3次火鍋、三分球4投3中，表現實在不錯。

只有19歲的懷斯曼，球技和在場上的經驗都不成熟，這是必然的，但是他有身高優勢並兼有爆發力，在首兩仗面對NBA首屈一指的球星而無所畏懼，包括網隊的杜蘭特(KD)和厄文(Kyrie Irving)、以及公鹿的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

仔細看，勇士教頭柯爾(Steve Kerr)在第二場已調整了懷斯曼的安排，第二場柯瑞更多與懷斯曼合作擋拆，兩人合作的擋拆成為第二場勇士的最大亮點；當兩人在擋拆進攻時，另外三人則站在外圍，這種情況與勇士過去賴以成名的不斷奔跑，以及快速傳球，截然有別，也顯示加入懷斯曼，使勇士改變了過去的風格。