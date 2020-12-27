疫情雖嚴重 華人仍做足防疫、闔家賞聖誕燈飾

許多住戶仍自發性的將房屋、院子裝飾聖誕燈飾。（李馬修提供）

聖誕節 剛過，今年受到疫情 影響，許多活動都取消了，不過許多民眾仍將房屋、院子裝飾聖誕燈飾，也讓許多人帶著全家前往參觀，也算是疫情下難得的家庭娛樂。許多街道的聖誕燈飾最多只到本月底，如果還想要前往參觀，可能要加緊腳步。

住在南灣的華人李馬修表示，今年受到疫情影響，聖誕節幾乎都沒有出門，得知有些社區仍準備了聖誕燈飾，因此特地帶家人、小孩前往看燈，除了自己家附近幾戶有特別裝飾的以外，就以聖卡洛斯（地址：1900 Orange Avenue, San Carlos）社區最為知名，因此特地開到中半島聖卡洛斯看燈。

他表示，沒想到還沒到聖卡洛斯知名的燈飾社區，前面五個街廓就開始塞車了，主要是許多人都開車前來觀賞燈飾，導致大塞車。他們一家都做好了防疫 準備，將車停在前方街角後，步行前往，有些人潮，但大家也都以防疫小圈圈方式賞燈，不太會與他人接觸，也是難得的經驗。

南灣華人陳俊賢說，聖卡洛斯燈飾相當有名，他們也帶全家大小一起前往賞燈，也因為社區道路狹窄，加上塞車擁擠，選擇下車走走，不過沒想到他們抵達的時間點可能比較熱門，人潮相當多，甚至還有熱狗攤在擺攤，也讓他們不敢多逗留，稍微享受一下氣氛就趕緊離開了，在疫情下實在很擔心安全問題。

除了聖卡洛斯外，聖荷西貝律耶沙也有幾戶裝飾得特別漂亮，有些房屋土地面積大，以前是果園，不僅裝飾聖誕燈飾，甚至已經蓋成像是遊樂園。不過這些聖誕燈飾最多只擺飾到月底，且有些熱門景點仍有多人到訪，仍要注意防疫安全。