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響應防疫！ 北灣賭場取消4000人除夕聚餐

編譯組／灣區25日電
位於北灣蘇諾瑪縣的貴騰賭場(Graton)。(取自推特)
位於北灣蘇諾瑪縣的貴騰賭場(Graton)。(取自推特)

加州灣區的衛生官員都呼籲民眾放棄聖誕和新年聚會，雖然不少餐廳、商店、甚至教堂都抗議政府的新居家令，但也有團體響應，放棄大型聚會。位於北灣蘇諾瑪縣的一個大型賭場，原定在除夕夜舉行4000人的聚餐，現已宣布取消。

灣區自本月中以來，平均每天新增確診病例都在4000以上，比之前大增，反映出灣區目前正處於疫情高峰；如果人們仍在聖誕和新年大量出遊和聚會，疫情將會繼續失控。一些專家已經預測，加州和灣區的疫情在聖誕和新年後會繼續增加。

位於北灣區蘇諾瑪縣釀酒區的貴騰賭場(Graton)，是灣區九縣內的唯一內華達式的賭場，與舊金山只隔了一條金門大橋。賭場原已宣布，將在除夕夜舉行大型聚餐，可供4000人參加。但是灣區疫情正處危機狀態，賭場不得不宣布取消這項活動。

由於賭場建於印第安保留區內，由印第安部落管理，而印第安部落有獨立管理權，不受州和地方政府管轄，因此無須實施新居家令，也不用關閉。

蘇諾瑪縣衛生主任梅斯(Dr. Sundari Mse)說，過去數月，賭場一直在疫情中保持開放，但賭場內也實施安全措施，酒吧也關閉，酒類在晚上9時後停止供應。

賭場的網頁在24日平安夜宣布，原定在31日傍晚5時開始供應的除夕大餐已經取消。

灣區 疫情 加州

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