疫情失控 新居家令可能延長

加州分為五大區，任何一區的加護病床跌至15%以下，就要實施新居家令；目前除了北加州，其餘四區都實施新居家令。(Getty Images)

加州 衛生廳25日表示，按照目前的疫情 狀況，灣區 、南加州、沙加緬度地區和中谷的新居家令實施滿3周之後，將很可能不會取消，而必須繼續實施。

紐森州長在本月7日宣布新居家令，並將全加州分為五大地區，任何一區的加護病床跌至15%以下，就要實施新居家令，居民必須留在家裡，只有必要行業才獲准開放，其他大部分商業都要關閉。

目前，灣區的加護病床跌至約10%、南加州和中谷則跌至0%，因此在新居家令實施滿首3周後，因為加護病床不能回升至15%以上，新居家令只能繼續。

按照規定，灣區最快可於1月8日取消實施有關規定，但目前的疫情仍在快速增加，1月8日前加護病床將難以上升至15%以上；灣區九縣自12中以來，平均每天新增確診病例都在4000以上，顯示11月底感恩節以來疫情迅速增加。

州衛生廳25日報告說，截至25日全加州累計確診增至104萬2290例；24日平安夜單日新增3萬9144例，過去一周的確診率為11.9%，而過去兩周的確診率則是12.4%。

自今年3月爆發疫以來，直至11月11日，經過了約300天，全加州的累計確診才突破100萬例，但是由11月11日至12月24日，只需6周，加州的確診病例就突破200萬，反映目前正處於疫情最高點。