疫下聖誕節！加州1.9萬人醫院過

加州今年有近2萬人在醫院過聖誕。(Getty Images)

今年聖誕，加州疫情 正處於自3月以來的最高峰，24日平安夜全加州累計確診人數突破200萬，成為全美之最；平均每天新增4萬人確診；25日聖誕日共1.9萬人住院，在醫院過聖誕。相對之下，美國先前的一些熱點疫情開始放緩，資料顯示，如果不是加州的確診人數狂飆，全美的疫情已經放緩，這種對比反映出加州的疫情在聖誕最為黑暗。

全美確診已超過1800萬病例，死亡人數則接近33萬；不久前的熱點如北達科他，平均每天新增1000病例，但現在已下降至數百例，南達科他和威斯康辛等州也開始放緩。但加州目前卻處於疫情最高點，平均每天新增4萬確診。

柏克萊加大傳染病學教授史華茲堡(John Swartzberg)說：「加州目前的處境最險惡，特別是南加州，北加州的情況較好；如果拿加州與全美其他地方對比，加州目前的情況確實危險。但全美整體看，之前是一些州陷入困境，隔一段時間，又是另外一些州，美國太大，所以全美疫情高居不下，不能全怪加州。」

以加州的五大分區來看，灣區聖誕節 時期的加護病床仍有10%左右，相較於南加州和中谷的0%，已經保持得不錯。

洛杉磯的情況最暗淡。洛縣衛生主任加利(Christinea Ghaly)說，縣內多數醫院的半數加護病床都住了染疫病人，這些病人已無法呼吸，要插管和使用呼吸機，這些病人很多恐難以生存下去。

過去一周，加州的確診率(檢測呈陽性)略為下降，從之前的13.3%減為12.6%，因此有專家認為，加州的情況也可能開始下降。

不過史華茲堡說，疫情不容樂觀，因為聖誕節大量加州人出遊，全美在聖誕前的三天周末就有100萬人搭飛機，顯示聖誕節出遊的人數比感恩節還要多，而感恩節大量民眾出遊和聚會已經造成節後疫情迅速增加。

他說，聖誕和新年後，加州可能再見疫情飆升；因此他預測，加州的疫情最快也要到1月的第3周後，才會好轉，在此之前，看不到好轉的可能。