加州議會亞裔黨團推薦 劉雲平、邱信福接任州檢察長

國會眾議員劉雲平。（本報檔案照）

加州 檢察長貝西拉（Xavier Becerra）將出任拜登政府衛生部長。他留下的職缺將由州長紐森（Gavin Newsom）任命。加州議會亞太裔黨團（API Legislative Caucus）向州長推薦五位具有法律背景、學經歷優秀的亞太裔候選人，其中包括兩位華裔劉雲平 （Ted Lieu）和邱信福（David Chiu）。

加州議會亞太裔黨團主席、州參議員潘君達（Richard Pan）致信州長紐森表示，加州議會亞太裔黨團希望他任命一名亞太裔出任加州下一屆檢察長。亞太裔是加州發展最快的族裔群體之一，其中一半以上是來到美國 的移民，加州有許多成就傑出的亞太裔民選官員、商界領袖、學者和專家，都應該被納入拜登政府或州長委任公職的候選人名單中。

潘君達指出，亞太裔社區中有很多符合資格的律師，他們都可以成為出色的檢察長。在亞太裔黨團成員中，州眾議員邦塔（Rob Bonta）、邱信福、卡拉（Ash Kalra）、村土康郎 （Al Muratsuchi），以及前加州參議員和現任聯邦眾議員劉雲平都是適合的人選。

加州眾議員邱信福。（本報檔案照）

加州眾議會議員邱信福具有多樣化的法律背景。他是哈佛大學法學院畢業，曾擔任聯邦第九巡迴上訴法院法庭書記、舊金山檢察長辦公室檢察官、民事律師委員會民權律師、聯邦參議院憲法小組委員會法律顧問，以及一家公共事務技術公司總法律顧問等。邱信福是華人移民的兒子，父母來自台灣。

曾任檢察官的聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu），在刑事司法改革、隱私、移民和網絡安全方面的工作，已在全州和全國範圍內取得進展。劉雲平以前擔任過訴訟律師、聯邦第九巡迴上訴法院書記，現為美國空軍備役上校。他是非常合格的加州檢察長人選。劉雲平出生在台灣台北市，年幼時移民美國。

潘君達表示，加州議會亞太裔黨團將與亞太裔社區合作，積極推薦加州檢察長的優秀人選供州長考慮。亞太裔即使在美國亞裔社區內也是一個多元化群體，而多樣性正是美國強大的優勢之一。