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世代在此辦婚宴 康年酒家將停業 金山華裔惋惜追憶當年盛景

李晗
康年舉行大型宴會，賓客在舞龍舞獅前合影。（本報檔案照片）
康年舉行大型宴會，賓客在舞龍舞獅前合影。（本報檔案照片）

位於舊金山華埠的百年老店康年酒家（Far East）將於年底終止營業。雖然東主對於歸期仍然有一絲希望，但是許多本地長大的華裔聽聞事件之後，都深感惋惜，並且回憶起與康年，以及康年原址前身「遠東樓」的往昔種種。

舊金山華埠曾經有多個大型宴會酒樓，如今只剩下康年和新亞洲。

在舊金山土生土長的第四代華人蘇榮麗（Julie Soo）表示，記得舊金山華埠在70年代至90年代有過非常熱鬧的時候，當時「遠東樓」、「四海」以及「皇后酒樓」都是大型宴會的舉辦地。她說有時候都忘了自己要去的宴會是在哪一家酒樓舉辦，就會三個酒樓都走一遍。這樣也往往會遇見熟人好友，甚至是在幾個宴會裡都玩的很開心。

「這就是一個社區持續下去的方式」，蘇榮麗表示，源自於非常強的家庭和社區關係，世世代代的華裔在這裡舉行婚禮、滿月酒等活動。她也希望能夠在疫情之後重建這樣一個文化生態。

在華埠社區同樣活躍多時的扶輪社的前主席楊文姬（Vanita Louie）不僅參加過康年的宴會，也在康年及其前身遠東樓舉行過許多的活動。她說，如果社區和市府真的讓康年停業，那麼大家都一定會真切懷念這個歷史地標。

另一位土生土長的舊金山華裔李永明（Myron Lee）從小也跟著父親活躍於華埠的李氏公所，對於康年、遠東樓再熟悉不過。「我去過不下100次康年，」李永明說，「去康年的宴會活動就像是回家一樣，以及能夠見到許多的叔叔阿姨。」

康年主打的菜色也是以廣式為主。李永明形容這就像是華埠家中的一個「飯廳」（dining room），提供的都是令人熟悉的菜式。

1974年李萱頤（David Lei）和當時的選美皇后華埠小姐沈元元（Linda...
1974年李萱頤（David Lei）和當時的選美皇后華埠小姐沈元元（Linda Shen）在遠東樓舉行婚宴。（李萱頤提供）

1974年，前亞藝博物館董事李萱頤（David Lei）和當時的選美皇后華埠小姐沈元元（Linda Shen），就是在遠東樓舉行婚宴。李萱頤說，自己從小就跟著爸媽在遠東樓吃飯。他結婚的時候，在遠東樓宴請了700位賓客，同時還在都板街前舞龍舞獅。他回憶那時候的「紙包雞」（paper wrapped chicken）非常好吃。

在李萱頤的回憶裡，遠東樓裡也有著神秘香艷的一面。他說在他還是小孩子的時候，遠東樓內的餐廳有小格間（booth）給賓客入座吃飯。小格間可以拉上簾子，外面的人看不見裡面，服務員也不會來打擾，除非賓客按鈴。這個小格間也就成為了男女情侶的熱門約會選擇。

「我們老人家在沒有電話和網絡的時候，也很開心」，李萱頤說，在曾經的華埠長大有無數的樂趣。

華埠 舊金山 華裔

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