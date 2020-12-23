我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

編譯組／灣區23日電
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

灣區和加州官員懇求民眾居家避疫，聖誕不要出門。但是連日來，灣區機場出現的旅客，雖然比去年少，但數量仍然龐大，使傳染病專家擔心，灣區和加州重蹈感恩節人們出遊而導致疫情飆升的覆轍。

美國汽車協會北加分會說，聖誕和新年假期加州將有940萬人出遊，雖然比去年的1500萬人大幅減少，但是旅客人數仍然眾多。

史丹福大學傳染病學教授溫斯洛(Dr. Dean Winslow)說：「感恩節之後，我們看到感染人數大增，我們正看到同樣的情況再發生，我擔心聖誕節之後，疫情又再次狂飆。」

在940萬旅客中，搭飛機的占了57萬6000人。屋崙機場在剛過去的周末旅客增加了不少，灣區正在實施居家令，機場出現大量旅客，實在令人擔心。屋崙機場估計，由12月18日至1月3日將有20萬旅客；12月27日將會最繁忙，估計當天將有1萬3500人使用屋崙機場。

舊金山機場方面，由本月15日至21日的一周，共有10萬9283名旅客，比去年同期的54萬零143人大為減少，但數量仍然不少。金山機場說，自11月底感恩節之後，機場的旅客人數比去年同期減少了75%。

減少出遊 才能控制疫情

專家認為，感恩節大量美國人出遊和聚會，是造成12月中旬至今狂飆疫情的部分原因，舊金山和矽谷所在的聖他克拉拉縣因此規定，從外地來灣區的旅客必須在抵達後隔離10天。

灣區人口第二多的阿拉米達縣(115萬人)，感恩節當天單日確診250人，但目前的單日確診達到1000人；聖他克拉拉縣感恩節當天只有500人確診，但目前是每天1200人感染。由於灣區12月初以來的確診大增，衛生官員因此擔心區內的加護病床不敷應用；22日灣區的加護病床只有13%，比州政府規定的15%少。

流行病學家都認為，這個月的聖誕和新年，美國人如果能夠減少出遊和聚會，才有可能控制疫情；但是聯邦航空管理局說，剛過去的三天周末(周五至周日)，全美超過100萬人出遊，這是自今年3月爆發疫情以來首次出現的現象(三天旅客破百萬)，反映出美國人防疫疲勞，不願再忍受留在家裡。

想念家人 民眾防疫疲勞

28歲的吉芬斯(Mila Givens) 23日從拉斯維加斯飛抵屋崙，她說：「我想念家人。」她抵達機場後，立即接受隔離，然後打算開車，到東灣班尼西亞(Benicia)看她母親和祖母。

20歲的克莉瑟(Kade Kreiser)這天則由屋崙機場飛德州達拉斯，回家與母親過聖誕；疫症大流行未能阻止她出門，「我不會因為到某些事情威脅，就改變我的生活。」。她還說，紐森去納巴高檔餐廳參加派對，既然州長也不能遵守規定，為什麼要別人遵守？

佛利蒙60歲的洛克哈特(Ralph Lockhart)從屋崙飛亞特蘭大，他說只要他在機上全程戴口罩，不飲食(所以不會除下口罩)，感染的機會不大。

但史丹福的溫斯洛教授則表示，現在是非常時期，所以他放棄了在聖誕與子女和孫子女的聚會；他說：「為了自己和別人的安全，現在正是大家作出一些犧牲的時候。」

屋崙機場23日的旅客。(電視新聞截圖)
屋崙機場23日的旅客。(電視新聞截圖)

機場 灣區 疫情

上一則

金山確診減緩 外出過節 市長布里德溫情喊話「請考慮一下」

下一則

華埠餐飲業蕭條 金山康年酒樓傳結業 各界力挺

延伸閱讀

誤會大了！載著69名乘客的航班飛錯機場

誤會大了！載著69名乘客的航班飛錯機場
新創公司Nuro取得加州首張許可 自駕車送貨出發！

新創公司Nuro取得加州首張許可 自駕車送貨出發！
州議會亞裔黨團推薦劉雲平、邱信福等接任加州檢察長

州議會亞裔黨團推薦劉雲平、邱信福等接任加州檢察長
回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了

回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了
灣區9縣22日新增4076染疫 39死亡

灣區9縣22日新增4076染疫 39死亡
楚風藝術團 雲端慶聖誕

楚風藝術團 雲端慶聖誕

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎