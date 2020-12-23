不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

灣區 和加州官員懇求民眾居家避疫，聖誕不要出門。但是連日來，灣區機場 出現的旅客，雖然比去年少，但數量仍然龐大，使傳染病專家擔心，灣區和加州重蹈感恩節人們出遊而導致疫情 飆升的覆轍。

美國汽車協會北加分會說，聖誕和新年假期加州將有940萬人出遊，雖然比去年的1500萬人大幅減少，但是旅客人數仍然眾多。

史丹福大學傳染病學教授溫斯洛(Dr. Dean Winslow)說：「感恩節之後，我們看到感染人數大增，我們正看到同樣的情況再發生，我擔心聖誕節之後，疫情又再次狂飆。」

在940萬旅客中，搭飛機的占了57萬6000人。屋崙機場在剛過去的周末旅客增加了不少，灣區正在實施居家令，機場出現大量旅客，實在令人擔心。屋崙機場估計，由12月18日至1月3日將有20萬旅客；12月27日將會最繁忙，估計當天將有1萬3500人使用屋崙機場。

舊金山機場方面，由本月15日至21日的一周，共有10萬9283名旅客，比去年同期的54萬零143人大為減少，但數量仍然不少。金山機場說，自11月底感恩節之後，機場的旅客人數比去年同期減少了75%。

減少出遊 才能控制疫情

專家認為，感恩節大量美國人出遊和聚會，是造成12月中旬至今狂飆疫情的部分原因，舊金山和矽谷所在的聖他克拉拉縣因此規定，從外地來灣區的旅客必須在抵達後隔離10天。

灣區人口第二多的阿拉米達縣(115萬人)，感恩節當天單日確診250人，但目前的單日確診達到1000人；聖他克拉拉縣感恩節當天只有500人確診，但目前是每天1200人感染。由於灣區12月初以來的確診大增，衛生官員因此擔心區內的加護病床不敷應用；22日灣區的加護病床只有13%，比州政府規定的15%少。

流行病學家都認為，這個月的聖誕和新年，美國人如果能夠減少出遊和聚會，才有可能控制疫情；但是聯邦航空管理局說，剛過去的三天周末(周五至周日)，全美超過100萬人出遊，這是自今年3月爆發疫情以來首次出現的現象(三天旅客破百萬)，反映出美國人防疫疲勞，不願再忍受留在家裡。

想念家人 民眾防疫疲勞

28歲的吉芬斯(Mila Givens) 23日從拉斯維加斯飛抵屋崙，她說：「我想念家人。」她抵達機場後，立即接受隔離，然後打算開車，到東灣班尼西亞(Benicia)看她母親和祖母。

20歲的克莉瑟(Kade Kreiser)這天則由屋崙機場飛德州達拉斯，回家與母親過聖誕；疫症大流行未能阻止她出門，「我不會因為到某些事情威脅，就改變我的生活。」。她還說，紐森去納巴高檔餐廳參加派對，既然州長也不能遵守規定，為什麼要別人遵守？

佛利蒙60歲的洛克哈特(Ralph Lockhart)從屋崙飛亞特蘭大，他說只要他在機上全程戴口罩，不飲食(所以不會除下口罩)，感染的機會不大。

但史丹福的溫斯洛教授則表示，現在是非常時期，所以他放棄了在聖誕與子女和孫子女的聚會；他說：「為了自己和別人的安全，現在正是大家作出一些犧牲的時候。」