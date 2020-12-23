州大法官劉弘威妻子辭紐森幕僚長 下一步入閣？

紐森的現任幕僚長歐萊莉長期重視兒童保育工作。（本報檔案照）

由於紐森的現任幕僚長（Chief of Staff）、州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）的妻子歐萊莉（Ann O'Leary）請辭，州長紐森（Gavin Newsom）21日傍晚宣布，任命民主黨籍的吉姆·德布（Jim DeBoo）為行政秘書（Executive Secretary），接下歐萊莉手中的一部分工作，包括：信息發布、立法、對外事務、政府間事務、州長行程、禮賓服務。

歐萊莉已於21日當天向遞交了辭呈，但她將繼續在州長辦公室服務到1月中旬，以確保工作順利過渡。紐森感謝歐萊莉過去兩年幫助他推進氣候、社會公平和經濟機會等方面的改革。

紐森說：「歐萊莉幫助我建立了一個代表加州 多樣性的州長辦公室團隊。州府度過了前所未有的危機——全球疫情 大流行、PG&E破產、氣候危機和全國性的種族歧視 。她在加州留下了自己的印記。這兩年我們所取得的成就——從帶薪探親假的擴大、所得稅抵免和兒童保育機會，到美國第一個零排放車輛的授權和加州的死刑緩期執行。」

輿論普遍認為，曾給前總統柯林頓夫婦擔任過助手的歐萊莉，有望在當選總統拜登（Joe Biden）的聯邦新政府中爭取到一個職位。不過，紐森辦公室並沒有說明歐萊莉下一步的去向。

德布的行政秘書一職，不需要州參議會確認。年薪為20萬7000元。他將於2021年1月1日正式上任，與內閣秘書（Cabinet Secretary）馬圖桑托斯（Ana Matosantos）一起統籌州長辦公室的戰略性事務。其中，協助州長度過「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情大流行並確保所有人都能融入包容性經濟復甦，是德布上任後首要任務。馬圖桑托斯將繼續監督州府各機构和部門，領導州府政策的製定和執行。內閣秘書一職，是州長辦公室內僅次於幕僚長的第二高職位。

德布今年45歲，是沙加緬度居民。包括在紐森辦公室的工作，德布在州府和地方政府的公共服務工作已長達15年。曾任州眾議會前議長佩雷斯（John A. Pérez）的臨時幕僚長；洛杉磯前市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）的首席立法助理等職。

德布一直是紐森關係緊密的政治顧問。紐森表示：「德布將人民團結起來，並推動加州人民最重要的優先事項，這項能力將是關鍵。」