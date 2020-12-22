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灣區9縣單日7216確診、27死

編譯組／灣區21日電

根據舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區21日新冠肺炎單日新增確診病例共7216例，包括聖他克拉拉縣2547例，阿拉米達縣1709例，康曲柯士達縣404例，聖馬刁縣681例，舊金山253例，蘇諾瑪縣211例，蘇拉諾縣1136例，馬連縣112例，納巴縣163例。

灣區21日新冠肺炎單日新增死亡人數為27人，包括聖他克拉拉縣23人，阿拉米達縣3人，蘇拉諾縣1人。

截至21日下午5時，灣區累計確診數為22萬3007例，死亡2267例，加州累計確診數為192萬8981例，死亡2萬2928例，全美累計確診數為1802萬9528例，死亡31萬9354例。

以下是灣區各縣21日的病例統計：

聖他克拉拉縣，5萬7452（607死）

阿拉米達縣，4萬3736（588死）

康曲柯士達縣，3萬5322（298死）

聖馬刁縣，2萬1160（198死）

舊金山，2萬零708（176死）

蘇諾瑪縣，1萬6706（174死）

蘇拉諾縣，1萬6224（94死）

馬連縣，6890（108死）

納巴縣，4809（24死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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