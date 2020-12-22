加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

紐森表示，加州四個大區超過98%的人口正受到「區域性居家令」約束。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於21日午間的疫情簡報會上表示，基於新冠疫情惡化和加護病房（ICU）可用床位愈發減少的趨勢，當前在加州 大部分地方實施至少三周的「區域性居家令」，實施時間可能要延長。

目前，只有北加州11個鄉郊農業縣因ICU床位空置率仍達到28.7%而沒有實施「區域性居家令」。占加州總人口98.3%的另外四個大區，包括舊金山灣區、大沙加緬度地區、聖荷昆谷、南加州，疫情均不樂觀。其中，聖荷昆谷和南加州的ICU床位已經用盡，紐森稱要增加20%的臨時ICU床位。

昨增近3.8萬病例、83人死亡

加州於21日當天報告了3萬7892宗新增的新冠確診病例、83宗新的死亡病例。累計死亡病例共有2萬2676宗。過去14天的日均死亡病例數為233宗。過去7天的新增確診病例為4萬3901宗。

儘管加州於20日一天進行了創紀錄的近40萬次檢測 ，但陽性率上升至12%。紐森認為這是個壞消息，這可能意味著感染人數正在迅速增長。

加州目前有1萬7190人因感染新冠病毒冠住院治療。其中3644人住進ICU接受治療，比14天前大增51%。不過，ICU床位的空置率從18日的2.1%上升到21日的2.5%，是個好消息。紐森還提到，加州醫院目前有6309台呼吸機，另有1萬3714台在州府庫存內。

談到近日在英國失控的新冠變種毒株，紐森表示，加州的「SARS-CoV-2全基因組測序計畫」工作組正在監測新冠病毒，不斷尋找病毒新的突變動態，並密切監測新毒株。

紐森說：「在加州沒有這種新毒株的證據。據我們所知，在全美國也沒有存在的證據。」但他指出，南非的報告和英國最近的報告顯示，其他鄰近的歐洲國家也出現了一些新毒株病例。他強調，持續監測以檢測出新冠病毒變種至關重要。

逾90萬劑疫苗 本周抵加州

談到疫苗，紐森表示，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）已經在上周末批准了莫德納（Moderna）疫苗。由加州領頭的「西部州科學安全審查工作組」已經確認這種疫苗的安全性。首批67萬2600劑莫德納疫苗本周運抵加州。

繼首批32萬7600劑輝瑞（Pfizer）疫苗之後，本周另有23萬3025劑輝瑞疫苗運抵加州。供應加州的輝瑞疫苗已達到56萬0625劑。

對國會新一輪規模達9000億元的紓困法案，紐森說明了分配給加州的金額及具體用途。其中，200億元用於發放失業補助津貼，合資格者每周獲發300元，共11周。170億元用於為居民發放每人600元的紓困現金支票。20億元用於失業援助。13億元用於新冠病毒檢測、接觸者追蹤和疫苗工作。85億元用於教育。10億元用於兒童保育。32億元用於支持低收入家庭連接寬帶網路。20億元用於交通運輸業。

小商業支援、薪資保障計畫、營業和農業援助等方面的具體金額暫未有說明。