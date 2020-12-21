Salesforce泰勒 可望成貝尼奧夫接班人

Salesforce總裁暨營運長泰勒才華受肯定。 (取自網路)

矽谷科技界幾乎人人都知道泰勒(Bret Taylor)。新冠疫情 大流行，行銷與出售軟體工具的Salesforce業務更形重要。Salesforce本月以277億元收購商務通訊服務公司Slack，這項交易也讓Salesforce總裁暨營運長泰勒再次備受矚目，重新討論誰在未來可能取代56歲的創辦人暨現任執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）。

除了泰勒，幾乎沒有其他人選。

泰勒今年7月滿40歲，曾經在Google 和Facebook表現亮眼，他也是Twitter董事會成員。他不僅是工程師也是創業家，曾創辦兩家公司，贏得企業家和投資人尊敬。泰勒在灣區土生土長，從公立高中畢業，和父親一樣都是史丹福大學校友，他在東灣拉法耶長大，現與妻子和三個孩子還同住在拉法耶，稱自己是「東灣忠誠者」(East Bay loyalist)，從不想搬去奧斯汀或邁阿密。即使他創建並主導併購通訊工具公司，讓遠距工作更容易，仍在討論疫情後的計畫，是讓數以千計Salesforce員工回到辦公室。

儘管身為貝尼奧夫的左右手，仍面臨許多挑戰，包括處理收購Slack的交易款項，以及面對Google和微軟的競爭，還需經營龐大公司管理及初創公司業務。但是，認識泰勒多年的人都認為，他把每件事都做得完美。

初創公司孵化器Y Combinator合夥人布赫特(Paul Buchheit)表示，泰勒總是做得很好。兩人曾於13年前共同創辦社交網站「FriendFeed」，多年後賣給臉書 ，泰勒之後離開，但職業道德與出色才華，讓他成為臉書執行長查克柏格的重要顧問。

離開臉書後，泰勒再創線上文件管理軟體製造公司「Quip」、2016年出售給Salesforce，又一次成為出色創業家，也獲得貝尼奧夫的信任提拔並賦予重任，負責如今在Salesforce員工5萬4000人中的最大團隊。包括「經濟學人」在內等產業分析專業機構都在討論泰勒，認為他將是貝尼奧夫的繼承人。