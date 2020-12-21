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余鼎昂退休計畫：寫自傳追憶「差生」歲月

李晗
余鼎昂即將卸任，退休計畫包括寫自傳。（本報檔案照片）
余鼎昂即將卸任，退休計畫包括寫自傳。（本報檔案照片）

余鼎昂年輕時候的照片。（余鼎昂提供）
余鼎昂年輕時候的照片。（余鼎昂提供）

舊金山的立法界的最高官員——議會議長余鼎昂即將卸任，明年的政界亦因此將重新洗牌。現年71歲的余鼎昂透露自己的退休計畫是提筆寫文章，追憶年少時期曾是「差生」的掙扎歲月，以及後續的成長。

「我一直成績都不好，」余鼎昂說自己青少年時期，熱衷體育運動，沒有顧好學業。高中畢業後他轉入舊金山市立大學，遇到一位很好的學業指導員（counselor），改變他的人生。隨後他本科畢業於柏克萊加大，碩士畢業於州立大學。

在兒童早教與護理（childcare）領域工作約20年之後，余鼎昂投身民選政治，參戰教育委員。從教育委員一路做到舊金山市議員，他最終在2019年初成為舊金山議長，坐在市政廳的二樓立法大廳的中央。他是舊金山史上第三位華裔的議會議長。第一和第二分別是現任州議員邱信福和前日落區市議員湯凱蒂。

政治領導力的增進，會是他寫自傳的重點。「我不知道會不會有人想看我寫這些，」余鼎昂謙遜而逗趣地說。記者將此話發上社交媒體，市議員佩斯金（Aaron Peskin）、灣區捷運董事李正元等人紛紛表示想看。

余鼎昂回顧自己在八年議會期間的立法重點，其中包括許多兒童、長者相關的議案。他卸任前最後的一項立法重點就是公寓樓禁菸禁大麻令，就是為了家庭、兒童和長者的健康的立法。但法案經過連番波折，遺憾未能在他任期之內如願通過。

本周二的全體議員開會後，議會將休會。明年1月在新議員宣誓前，余鼎昂還會有最後一次的議會會議，並結束自己16年的為官政治生涯。今年競選中，他支持的候選人西語裔的梅義加（Myrna Melgar）將繼任他在議會中的席位。

此外，本報也將推出專題報導，回顧舊金山的華裔市議員的歷史。其中人物包括：金山史上首位獲委任的華裔議員嚴泮欣（George Chinn），到首位民選的議員劉貴明（Gordon Lau），再到謝國翔、鄧式美、余胤良、馬世雲、葉克本、趙悅明、朱嘉文、邱信福、馬兆光、湯凱蒂、李麗嫦、余鼎昂、馬兆明，以及新當選的陳詩敏。

舊金山 華裔 教育

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