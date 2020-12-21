金山政界 白人升官是亞裔的3倍 華裔代表性下降

金山市府中，亞裔（藍色線）在基礎崗位人數最多，但職位越高之後，亞裔的人數比例就一直在下滑。（取自朱伯忠報告）

議長余鼎昂卸任，華裔 在舊金山 政界代表性也將下降。全市雖然有接近三成的華裔人口，但華人在議會和委員會中代表性不足，且市府行政體系較大部門的局長級官員裡，沒有一個是華人。

前樓宇局長許子湯辭職後，現在市府內的部門首長（department head）中，華裔代表只剩「兒童、青年、家庭服務局」（Department of Children, Youth, and their Families）局長史瑞慶（Maria Su），以及「民政及移民辦公室」行政主任潘黃燕玲（Adrienne Pon）。

另外，亞洲藝術博物館館長許傑（Jay Xu）、Global SF的行政主任趙翠薇（Darlene Chiu）則是另外兩位華裔的「部門首長」。雖然都是「公營」，但是兩個機構更像是與市府直接聯繫的非營利機構，鮮少在日常行政事務中被提及。

趙翠薇說，在前市長李孟賢時代，她是直接向市長匯報工作。現在她則是向市府的經濟與勞動力發展辦公室匯報。

在非民選類別內，從行政官，到警察、消防、水利、公衛、交通、工務、遊民住房、應急管理、社會福利HSA等大的局處，以及市長辦內的高層，沒有一個華裔首腦身影。

百人會成員，關注亞裔 民權的Acsend顧問朱伯忠（Buck Gee）也根據公開資料整理了2019年舊金山市政府的人員族裔架構。他分析，亞裔在舊金山市府的部門首腦中均代表性不足。而白人的代表性則最高，在首腦人數的佔比有56.8%。報告也指出，舊金山市府內白人能夠晉升去做到部門首腦的可能性是亞裔的三倍。

舊金山範圍內共有七大全市民選的官職，包括市長、公辯官、地檢長、估值官、法警長、市府律師、財務官。目前只有估值官朱嘉文一位華裔，以及中日混血的法警長宮本。教育界的民選官職內華裔代表同樣不及人口比例，僅有市大校董王兆倫與教育委員林謙悅兩人。