金山政界 白人升官是亞裔的3倍 華裔代表性下降

金山市府中,亞裔(藍色線)在基礎崗位人數最多,但職位越高之後,亞裔的人數比例就一直在下滑。(取自朱伯忠報告)

議長余鼎昂卸任,華裔 在舊金山 政界代表性也將下降。全市雖然有接近三成的華裔人口,但華人在議會和委員會中代表性不足,且市府行政體系較大部門的局長級官員裡,沒有一個是華人。

前樓宇局長許子湯辭職後,現在市府內的部門首長(department head)中,華裔代表只剩「兒童、青年、家庭服務局」(Department of Children, Youth, and their Families)局長史瑞慶(Maria Su),以及「民政及移民辦公室」行政主任潘黃燕玲(Adrienne Pon)。

另外,亞洲藝術博物館館長許傑(Jay Xu)、Global SF的行政主任趙翠薇(Darlene Chiu)則是另外兩位華裔的「部門首長」。雖然都是「公營」,但是兩個機構更像是與市府直接聯繫的非營利機構,鮮少在日常行政事務中被提及。

趙翠薇說,在前市長李孟賢時代,她是直接向市長匯報工作。現在她則是向市府的經濟與勞動力發展辦公室匯報。

在非民選類別內,從行政官,到警察、消防、水利、公衛、交通、工務、遊民住房、應急管理、社會福利HSA等大的局處,以及市長辦內的高層,沒有一個華裔首腦身影。

百人會成員,關注亞裔 民權的Acsend顧問朱伯忠(Buck Gee)也根據公開資料整理了2019年舊金山市政府的人員族裔架構。他分析,亞裔在舊金山市府的部門首腦中均代表性不足。而白人的代表性則最高,在首腦人數的佔比有56.8%。報告也指出,舊金山市府內白人能夠晉升去做到部門首腦的可能性是亞裔的三倍。

舊金山範圍內共有七大全市民選的官職,包括市長、公辯官、地檢長、估值官、法警長、市府律師、財務官。目前只有估值官朱嘉文一位華裔,以及中日混血的法警長宮本。教育界的民選官職內華裔代表同樣不及人口比例,僅有市大校董王兆倫與教育委員林謙悅兩人。