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部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

記者劉先進／屋崙報導
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）

灣區華人Anna20日表示，因為提前近一年買了加州旅遊勝地、太浩湖（Lake Tahoe）滑雪場的季票，只好懷著僥倖心理頂著疫情，在12日出行，但見到少數當地商店以及路上行人並不戴口罩，感覺防疫措施不規範，還是有感染新冠風險，不得不提前結束行程回家，她說：「本來要玩個兩三天，結果只住一個晚上，第二天就匆忙打道回府。」

Anna 說，加州疫情愈演愈烈，確診、死亡節節攀升。此次出遊也是猶豫再三。但在今年初和先生一起買了滑雪場季票，價格很貴，總計近1600元，所以還是決定做足防範措施出門，「季票是有使用期限的，明年4月前有效，可以多次出入滑雪場，不物盡其用，有點浪費。又想著滑雪是戶外運動，理論上傳播病毒風險小，於是在12日出了門。」

●入住酒店 先擦拭消毒20分鐘 

Anna說，出門也帶足疫情中的必要裝備。枕頭套、床單都自備，到了入住的酒店，先用消毒紙巾，將常碰到的地方和角落全都擦拭乾淨。從沙發、檯燈開關，到門把等等，幾乎不漏一個死角。好在房間擺設很簡單，沒有多餘家具，所以只擦拭了20分鐘，「我還和先生開玩笑說，我們打掃後，都不用請人做清潔衛生。」

Anna發現，在太浩湖的滑雪場內規則很嚴格，出售食品的餐廳都已關閉。坐纜車上山時，只能一家人坐在同一纜車，不能和其他人混合，為要防止病毒傳染。戶外滑雪因為風雪太大，都戴有面罩，所以不用特別戴口罩。當地沒有餐廳吃飯，她和家人也帶了巧克力和三明治，餓了可以「自己豐衣足食」。

太浩湖滑雪場附近的小鎮仍有少數人不戴口罩，讓遊客覺得有風險。（華人Anna供圖）
太浩湖滑雪場附近的小鎮仍有少數人不戴口罩，讓遊客覺得有風險。（華人Anna供圖）

●進了商店 竟見店主不戴口罩

出了滑雪場，到了附近小鎮，Anna才看出問題。那裡不像灣區，幾乎人人自覺戴口罩。但那裡是加州和內華達州交界處，在路上還是有少數人堂而皇之的不戴口罩。進入某家商店，居然發現店主也沒戴，Anna有些慌張。沒想到，店主還笑著說，感謝這些遊客在疫情中支持他的生意。

她說：「我當時心中好無奈，自己只是不小心走進商店。再說，你不戴口罩，我怎麼敢隨便支持生意？所以趕緊跑了出來。」

Anna和先生商量，覺得雖然有防疫措施，但陸續看到有人不加防護，還是有感染風險，決定緊急縮短行程，原定住幾個晚上，好好滑雪運動的，決定只住一個晚上，第二天就離開，「以後等疫情平復了，說不定還會去滑雪，但不會在當地過夜，而是凌晨出發，早點滑雪，當天來回，盡最大可能，少接觸當地沒防護措施的人。」

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