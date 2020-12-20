北灣馬連縣告急 三家醫院加護病床全用罄

縣衛生局說，該縣的三家醫院的加護病床已跌至0%。圖為馬連縣聖拉菲市的凱薩醫院。(Getty Images)

北灣馬連縣(Marin Co.)衛生局說，全縣加護病床已跌至0%，顯示縣內三家醫院加護病床已全部使用，再無空缺。

紐森州長規定，一個地區的加護病床只要跌至15%以下，該地區就必須實施新居家令；截至本周，全灣區 的加護病床只剩12.8%，所以全灣區十縣要實施居家令，但至19日，除馬連縣，還沒有其他縣的加護病床跌至0%。

馬連縣衛生局說，他們已在本周五(18日)向州政府報告說病床跌至0%，因此三家醫院現在進入「緊急狀態 」，當醫院進入緊急狀態後，會改變平時的作業方法，特別小心處理加護病床，例如將較不嚴重的病人搬出加護病房，以便接收更嚴重的病人，包括染疫的病人。

衛生局又解釋說，每年流感 高峰期，加護病床也會出緊急狀況，但今年較少流感病人，進加護病房的更少，可能因為人人都加緊防疫，連帶使流感也減少了。

馬連醫院(Marin Health)的沙維爾醫師(Dr. Karin Shavelson)說：「至今為止，馬連醫院仍能處理疫症病人，但如果確診病例繼續大增，住院和進入加護病房的病人繼續增加，醫院就可能應付不了。」

馬連縣三家醫院(馬連醫院、凱薩醫院和諾瓦度社區醫院)共有29張加護病床，現在的空床已跌至0%。醫院要增加加護病床並不容易，因為加護病人需要額外照顧，醫護人員也要增加。

三家醫院的29張加護病床，也不是全部用來照顧染疫病人，因為還有其他重症病人，例如癌症和心臟病病人。