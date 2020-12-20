打新冠疫苗發燒、頭痛、肌肉痠痛…專家：正常反應

專家指出，發燒、頭痛是接種新冠疫苗後的正常副作用。(Getty Image) 備註

聯邦食品藥物管理局已核發緊急使用授權，16歲以上者可施打新冠疫苗 。輝瑞大藥廠(Pfizer)與德國生技公司BIoNTech共同研發新冠病毒疫苗的全配送行動已於13日展開。疫苗在第三期臨床試驗已有90%有效性，也由獨立專家小組審查，未發現明顯副作用，對大眾安全。但專家們警示，某些人在注射後可能發生的發燒、頭痛、疲勞與肌肉痠痛等，皆為正常反應。

輝瑞疫苗試驗中，所有反應均以輕度或中度呈現，幾天內可解除。專家們表示，疫苗注射的反應為正常情況，且是疫苗正達到預期目標的表現。西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt. Sinai) 免疫專家克拉默(Florian Krammer)指出，疫苗注射後，可能有體溫升高、頭痛或肌肉痠痛。症狀發生是因先天免疫系統識別出某些東西不屬於體內，並發出警報，若感到不適，不是因為感染病毒，而是因為疫苗正在觸發免疫反應。

約翰霍普金斯衛生安全研究中心(Johns Hopkins Center for Health Security)資深學者阿達亞(Amesh A. Adalja)同意此說法，指出發燒是疫苗的正常副作用，也是接種後可以預期的事。他說明，發燒是免疫系統對疫苗起反應的跡象，表明疫苗正在發揮預期功能。

許多人也擔憂可能發生的過敏 反應。報告已指，有兩名英國人接種疫苗發生過敏。但阿達亞指出，對疫苗過敏反應的情況相當少見，英國兩位疫苗過敏反應者都是高風險人士，有嚴重過敏史，並同意被開立EpiPens過敏注射針劑。他強調，除了需隨身攜帶EpiPens或對食物、其他疫苗或藥物有嚴重過敏者，一般人無須擔心。

可確定的是，大部分接種疫苗者可能幾乎沒有副作用。在輝瑞試驗數據中，超過2%研究參與者僅出現的兩種副作用是疲勞與頭痛。但這並不是說不會發生。「美國 醫學會內科醫學期刊」(JAMA Internal Medicine)近來發表研究，護理研究員克莉絲汀(Kristen R. Choi)接種第二劑輝瑞疫苗後發生反應，體溫高達104.9度，發現自己高燒後，服用乙醯胺酚(Acetaminophen)並喝了一杯水，隔日上午9點致電輝瑞辦公室時，體溫已降至102度。她說，許多人在第二劑注射時有反應，請持續監測症狀，若有變化請盡快聯絡相關單位。克莉絲汀當天體溫又降至99.5度，隔日症狀消失，除了注射部位腫痛。

克莉絲汀說，儘管自己是醫學專業，仍對症狀措手不及，甚至認為可能感染新冠。阿達亞強調，不可能自輝瑞疫苗感染疫毒，因疫苗僅含有病毒基因，而不是病毒，不可能從不含病毒的某種東西感染病毒。克莉絲汀則希望藉自身經驗提醒注射疫苗者，若有反應為正常，美國醫護人員也需做好告知病人注射反應的準備。