藥劑師：小孩、孕婦暫不適合接種新冠疫苗

江劍認為，公眾接種新冠疫苗後，將降低死亡率及患重症的機率。（講座直播視頻截圖）

疫苗 來了，但疫苗有用嗎？安全嗎?

舊金山加大（UCSF）住院藥劑師江劍（Calvin Jiang）本周受邀以個人身分進行線上講座，解析了新冠疫苗的時間表、供應量、安全性、有效性等美國公眾關心的問題。

本次講座的主辦方是COVID-19 Relief Bay Area全球公益大講堂。協辦方是博雅基金會和北京大學南加州 校友會。

江劍談到美國疫苗接種須知。輝瑞（Pfizer）藥廠生產的新冠疫苗兩針之間間隔21天。莫德納（Moderna）公司研發的新冠疫苗兩針之間間隔28天。加州有240萬醫護人員，首批接收到的疫苗只有32萬7600劑，非常有限。但未來幾周乃至幾個月的供應將會增加。

UCSF是加州首批接收疫苗的七家醫療機構之一。江劍表示，UCSF醫護人員有2300多人，但只有900多人有機會接種首批新冠疫苗，基本上是通過抽籤來決定誰能率先接種。輝瑞疫苗從冰櫃取出後要在6個小時內接種，否則會失效。UCSF則盡量在一個小時內完成接種。

新冠疫苗接種者通過手機應用程式V-safe，可迅速告知CDC是否在接種後有任何副作用，並且獲得提醒接種第二劑新冠疫苗的時間。

江劍談到疫苗分配順序。他表示，一線醫護人員以及患有併並發症和基礎性疾病的高風險人群占比大約10%，處於第一優先，大約明年1月中下旬完成接種。第二優先涵蓋了更廣泛的高風險人群，人口占比大約30%，比如是老師、托兒所護工、警消人員、社會必要行業員工、其他的長者等，將於明年2月底3月初完成接種。第三優先是人口占比40%左右的青少年兒童及社會其它重要行業的員工。前三類沒有涵蓋的人，預計於明年4至5月接種。

不過，根據現時掌握的數據，以下人群暫不適合接種新冠疫苗。包括：16歲以下的兒童、有嚴重過敏 反應的人群、免疫能力低下的人群、正在發燒的患者、孕婦或者哺乳期的婦女。

江劍提醒接種者，注射完疫苗之後盡量在接種地點停留一段時間再離開，避免嚴重過敏與過敏性休克的狀況出現。他表示，如果須隨身攜帶抗急性過敏藥物EPIPEN 2-PAK的人士，避免注射新冠疫苗。

江劍提到新冠疫苗接種可能帶來的副作用。手臂上可能有疼痛和腫脹。全身可能有發燒、怕冷、疲勞、頭疼、淋巴結腫大等狀況。為減少副作用，接種者可服用Tylenol、Motrin／Advil，用乾淨涼爽的濕毛巾貼敷注射處，多喝水，穿著輕便的衣服。副作用會在幾天內消失。第二針比第一針的副作用可能要大。如果注射24小時後，注射處發紅或觸痛加劇，甚至幾天後也不見副作用消失，接種者需要求醫。

他再三強調，公眾即使接種了新冠疫苗，仍需戴口罩、勤洗手、保持社交距離。接種者自身仍有可能接觸病毒後無症狀或表現輕症狀，甚至有可能將病毒傳播給其他人。