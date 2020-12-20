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聖縣露天市集檢測站 假期不休息、僅25日暫停

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
加州已於18日發布警報，要求全州按照居家令在家待著，命令有效期至2021年1月8日。（記者江碩涵／攝影）
加州已於18日發布警報，要求全州按照居家令在家待著，命令有效期至2021年1月8日。（記者江碩涵／攝影）

即將進入年底假期，聖他克拉拉縣公共衛生局表示，15日已收到輝瑞第一批新冠疫苗，疫苗施打將持續進行，隨著聖誕假期到來，縣府再次呼籲人們千萬不要聚會、旅行，而聖誕期間除25日沒有檢測站開放外，聖縣露天市集將天天開放，也呼籲第一線人員定期檢測。

聖縣收到第一批輝瑞5850劑新冠疫苗，加州及聯邦政府制定，讓風險較高的第一線醫護、照護設施中的醫護及居民優先施打。

17日聖縣第一位醫護人員傅勒利（Joshua Fullery）在聖谷醫療中心施打，他表示，打完疫苗以後感覺好像打了流感疫苗，現在工作起來感到更放心，畢竟工作環境與風險都比常人高，他期待接受第二劑，以增強免疫效果。

聖縣衛生局表示，將陸續替醫護人員施打疫苗，而平日檢測工作也不能停。雖然下周就是聖誕節，不過仍有相當多快閃檢測站以及露天市集檢測站開放，21日密爾比達、22日莫甘山、23日聖他克拉拉市都有快閃檢測服務，露天市集則除了25日沒有營運，其餘時間每天都開放讓大眾檢測。

聖縣上周開始試營運的自我檢測站累積至今也營運得相當成功且受歡迎，想要檢測的人們只要觀看簡短的教學影片，接著在醫護人員觀察陪同下，就能自己取得兩個鼻腔內的樣本，自我檢測站營運成功，也能讓更多醫護人員回到醫院去服務更多需要幫助的人們。

聖縣衛生局表示，加州已於18日發出警報，要求全州按照居家令在家待著，命令有效期至2021年1月8日。聖縣也再次呼籲民眾，聖誕佳節千萬不要聚會、旅行，若有朋友想聚會，請嚴正拒絕，維護自己與身邊人健康安全。

檢測 流感疫苗 加州

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