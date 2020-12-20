金山公衛令 保節日健康安全

親愛的讀者們：

隨著舊金山 和全國各地的新型冠狀病毒病例激增，灣區 的醫院已幾乎不勝負荷。我們必須盡一切努力遏制病毒，阻止其在社區內傳播。

我深明許多居民都希望在假日期間出外旅遊，可是，現在並不是適合旅行的時期，以避免受病毒感染及傳播他人的風險。大家需要作正確的決定以保護自己，鄰居和身邊的親友。確保在疫情過後可以一同慶祝。

因此，我宣布了一項公共衛生命令，要求從灣區以外的任何地方旅行返回舊金山，搬遷至舊金山的任何人士，必須進行10天的強制隔離。豁免亦只適用於因必要公務外遊的人士。新命令還強烈不鼓勵在灣區10個縣內不必要的外遊。

該指令於2020年12月18日凌晨12時1分生效，並將一直有效至2021年1月4日凌晨12時1分，如果病例激增繼續下去，指令亦可能會延長。

外遊隔離令強烈建議，不論任何距離或原因，不要到灣區外旅遊。此外，如果到訪舊金山的人士曾經在以下灣區9個縣以外逗留，則要求他們隔離10天。這些縣包括聖馬刁，聖他克拉拉，阿拉米達，康曲科斯達，蘇拉諾，蘇諾瑪，納巴，馬連和聖他克魯茲。除非在該命令特別豁免，命令適用於所有回家的居民、搬到舊金山的人、在舊金山工作的人以及訪客。

旅行檢疫令可豁免醫護人員、前線急救人員、政府公務人員、在基礎設施工作和其他包括接受醫療護理外遊或法院命令要求的外遊例如調換子女監護權。在轉機航班中途經舊金山國際機場的過境遊客及不在舊金山過夜的遊客，無需檢疫。

需要隔離的個人必須留在家中，除非在緊急情況或醫療保健情況下，不得與家庭以外的人士有身體接觸。在十天內亦不能上班、上學或到訪在居所外的任何其他場所。在隔離期間如需進一步的協助，請瀏覽網站sf.gov/quarantining-covid-19 。

由於新冠病毒的高速擴散威脅到灣區內醫院為重症患者提供深切治療的能力，因此我們必須限制不必要的外遊並強制隔離。截至12月16日星期三，灣區深切治療部容量已降至15％以下，全灣區啟動了加州區域性區家避疫令。為了保護舊金山居民，該衛生命令旨在隔離因旅行而有感染風險的人士，以使他們無法把病毒傳播給社區中的其他人。

最後，祝願您以及您的家人和朋友都能共享一個愉快和安全的節慶。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德