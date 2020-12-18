10多年來首見 米慎區可負擔公寓開幕

94名長者住客已入住這棟九層可負擔住房公寓。（直播視頻截圖）

位於米慎區Casa Adelante-1296 Shotwell Street的100%可負擔房屋公寓17日正式開幕。這棟公寓大樓提供給94名長者居民以及曾經淪為遊民的長者。項目總投資 達5420萬元，主要源於市長住房和社區發展辦公室（MOHCD）的2760萬元投資。

新冠疫情惡化，開幕儀式改線上進行。舊金山 市長布里德（London Breed）和市議員盧凱莉（Hillary Ronen）在線祝賀開幕。

這是米慎區過去10多年第一個新建的可負擔房屋項目，也是舊金山首個採用「規畫部門可負擔房屋獎勵計畫」加建的項目，由此在原計畫基礎上加建三層樓33個單位。這座九層建築由本地建築商Herman Colliver Locus設計，包括單間和一臥室的單位，2018年1月開工，2019年12月竣工，2020年5月已經出租所有單位。

這也是舊金山第一個利用「高級運營補貼」計畫的項目。這項計畫由市議會議長余鼎昂（Norman Yee）去年提出。補貼收入僅為本地中等收入（AMI）15%至25%的長者居民，能够支付本來需要達到AMI 50%收入的居民才能支付的租金。

便民設施還包括屋頂露臺、共享花園和景觀庭院、寬敞的社區房間（帶廚房）、22個自行車儲物空間、太陽能熱水系統和公共洗衣房。該物業還採用最先進的抗震設計，以確保地震 時的最大安全，居民能够舒適地待在原地，不會出現臨時位移，以完成安全檢查。項目使用了曾獲大獎並首次在美國使用的防地震創新科技，讓長者住得安心。

2015年8月， MOHCD選擇米慎區經濟發展局（MEDA）和華協中心（CCDC）開發、管理和運營這一地塊的可負擔房屋開發專案。

華協中心現任行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）和前任行政主任方小龍牧師（Norman Fong）出席線上開幕儀式。

楊重賢說：「長者是社區的領導者。租客運動的領導者常都是長者。長者帶大家一起前進。Casa Adelante–1296 Shotwell為長者設計，不僅讓大家能有尊嚴地照顧他們，也提供穩定的平台，讓長者繼續領導都市，為此深表感謝。」

楊重賢還寫了一封記錄這個項目歷史的信件，裝進「時間錦囊」，計畫於15年後的2035年再打開。