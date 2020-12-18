柏加大教授格蘭霍姆 將任拜登政府能源部長
美國總統當選人拜登將任命前密西根州州長、柏克萊加大高盛公共政策學院（Goldman School of Public Policy）特聘教授格蘭霍姆（Jennifer Granholm）為能源部長。她也是柏加大第二位進入拜登政府內閣的學者。第一位是哈斯商學院名譽教授葉倫（Janet Yellen），她被邀請擔任財長。
綜合格蘭霍姆在柏加大和密西根的任職履歷可發現，她上任後極可能大力推進清潔能源創新，也希望藉此創造就業機會。
格蘭霍姆是政治和清潔能源政策方面的專家。她在柏加大教授清潔能源、政策創新和溝通方面的課程，是柏加大能源與氣候研究所和社會利益資訊技術研究中心（CITRIS）的高級研究員。
柏加大官網形容，在課堂上，格蘭霍姆以知識淵博和投入著稱，她慷慨地利用自己的時間，並真正有興趣磨礪學生對公共政策的思考。
高盛公共政策學院院長布雷迪 （Henry E. Brady）表示，格蘭霍姆在學院期間，發起很多創新課程和研究工作，包括有關創新生態系統的想法。如，高性能電池生產商將位於汽車製造商附近，以推動電動汽車，同時創造就業機會。
「很高興看到格蘭霍姆將被提名為拜登政府的能源部長。在能源部，她將指導美國創新的主要引擎之一。她聰明、經驗豐富、富有愛心，並致力於創造清潔能源的未來，提供大量高薪製造業工作崗位。」
格蘭霍姆在2003年至2011年擔任密西根州州長，當時正值經濟深度衰退，2000年至2010年，該州有5萬工廠倒閉。製造業經濟的崩潰，讓格蘭霍姆在2013年的TED 大會中提問：如何創造更多的就業機會？如何在美國創造高薪工作？她認為，可以在清潔能源創新中找到，既能解決氣候危機，又能創造急需的工作崗位，尤其是那些曾經受雇於傳統製造業的人。
2014年，格蘭霍姆啟動了美國就業計畫（American Jobs Project）。這是一個思而行（think-and-do）的智囊團，在5年內對24個州進行關於清潔能源和創造就業的研究。
高盛公共政策學院教授卡門（Dan Kammen）表示，能源部將成為拜登和賀錦麗計畫中所有事情的核心，從能源轉型到重新加入巴黎氣候協議。「美國還需要在創造就業方面注入大量的關注和努力。你需要一個能將所有這些整合在一起的人。這一點非常適合格蘭霍姆，拜登做出這個選擇讓我印象深刻。她是理想人選。」
卡門說，透過美國就業計畫，能真正理解拜登、賀錦麗政府的轉型核心理念和就業、公民機會。「美國到2035年實現全部清潔能源的目標，需要真正的全員參與。」
上一則
第2輪紓困支票600元有譜 但1200元仍有可能
下一則
FB留言