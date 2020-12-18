柏加大教授格蘭霍姆 將任拜登政府能源部長

美國總統當選人拜登將任命柏克萊加大高盛公共政策學院特聘教授格蘭霍姆，為能源部長。（取自柏加大官網）

美國 總統當選人拜登 將任命前密西根州州長、柏克萊加大高盛公共政策學院（Goldman School of Public Policy）特聘教授格蘭霍姆（Jennifer Granholm）為能源部長。她也是柏加大第二位進入拜登政府內閣的學者。第一位是哈斯商學院名譽教授葉倫（Janet Yellen），她被邀請擔任財長。

綜合格蘭霍姆在柏加大和密西根的任職履歷可發現，她上任後極可能大力推進清潔能源創新，也希望藉此創造就業 機會。

格蘭霍姆是政治和清潔能源政策方面的專家。她在柏加大教授清潔能源、政策創新和溝通方面的課程，是柏加大能源與氣候研究所和社會利益資訊技術研究中心（CITRIS）的高級研究員。

柏加大官網形容，在課堂上，格蘭霍姆以知識淵博和投入著稱，她慷慨地利用自己的時間，並真正有興趣磨礪學生對公共政策的思考。

高盛公共政策學院院長布雷迪 （Henry E. Brady）表示，格蘭霍姆在學院期間，發起很多創新課程和研究工作，包括有關創新生態系統的想法。如，高性能電池生產商將位於汽車製造商附近，以推動電動汽車，同時創造就業機會。

「很高興看到格蘭霍姆將被提名為拜登政府的能源部長。在能源部，她將指導美國創新的主要引擎之一。她聰明、經驗豐富、富有愛心，並致力於創造清潔能源的未來，提供大量高薪製造業工作崗位。」

格蘭霍姆在2003年至2011年擔任密西根州州長，當時正值經濟深度衰退，2000年至2010年，該州有5萬工廠倒閉。製造業經濟的崩潰，讓格蘭霍姆在2013年的TED 大會中提問：如何創造更多的就業機會？如何在美國創造高薪工作？她認為，可以在清潔能源創新中找到，既能解決氣候危機，又能創造急需的工作崗位，尤其是那些曾經受雇於傳統製造業的人。

2014年，格蘭霍姆啟動了美國就業計畫（American Jobs Project）。這是一個思而行（think-and-do）的智囊團，在5年內對24個州進行關於清潔能源和創造就業的研究。

高盛公共政策學院教授卡門（Dan Kammen）表示，能源部將成為拜登和賀錦麗計畫中所有事情的核心，從能源轉型到重新加入巴黎氣候協議。「美國還需要在創造就業方面注入大量的關注和努力。你需要一個能將所有這些整合在一起的人。這一點非常適合格蘭霍姆，拜登做出這個選擇讓我印象深刻。她是理想人選。」

卡門說，透過美國就業計畫，能真正理解拜登、賀錦麗政府的轉型核心理念和就業、公民機會。「美國到2035年實現全部清潔能源的目標，需要真正的全員參與。」