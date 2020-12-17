確診破紀錄 加護床叫急 灣區聖馬刁縣17日起執行居家令

聖馬刁縣餐廳只能提供外賣服務。（記者李晗 / 攝影）

一直特立獨行、未有實行「居家令」的灣區 中半島聖馬刁縣，近來一周新冠疫情 數字持續破紀錄。最終因為地區醫院加護病房床位數量低於警戒線水平之下，不得不跟著整個灣區強制執行居家令，這也就意味著聖馬刁縣與全灣區一樣必須立刻叫停戶外用餐。

聖馬刁縣的居家令將從12月17日（周四）晚間11時59分開始，持續至少三周，即直到1月7日為止，覆蓋整個聖誕、新年假期。居家令會否延長暫時也不得而知。這一輪的收緊料將嚴重衝擊當地小商業和經濟。

根據縣府提供的疫情數字，在12月9日至12月15日之間，縣內確診的人數高達2600多宗，平均下來每天372宗。這是疫情發生以來縣內最高的七日確診平均數字。確診率也從11月的0.8%，飆升至了現在的2.1%，增幅超過兩倍。

舊金山和南灣聖他克拉拉等灣區縣市在月初就宣布提前執行居家令。當時疫情的數字並未有達到現在的水平，但是不少縣市官方「未雨綢繆」，提前收緊。當時聖馬刁縣沒有跟進，決定暫不實行居家令。這也就導致許多外縣市的人蜂擁來到聖馬刁縣吃飯消費。

聖馬刁縣周五零時起實行居家令。圖為聖縣首府紅木城。（本報檔案照片）

因為從地理位置上而言，聖馬刁相鄰的兩個縣市，以及東灣各縣全部都已經沒有戶外用餐，只有聖馬刁縣可以，吸引人們前來消費。12月17日今日（周四）是居家令前的最後一天，聖馬刁縣內也預計會迎來新一波的客流高峰。因為一旦進入居家令，理髮廳、美甲店、個人護理服務、電影院 、博物館等，全部都要關閉。

不少人都會選擇趕在居家令前，最後一嘗入座餐廳的滋味。因為從周五起直到明年初，餐廳都將只能提供外賣的服務。

至於零售業則仍然可以開放，但是店內人數必須要保持在人數上限的20%。超市的人數也必須限制在35%。

聖馬刁縣議會議長斯洛克姆（Warren Slocum）表示，疫情帶來的影響是毀滅性的和悲劇性的，以往假日期間是人們向親友展示關愛的時候，但是現在給親友的最好的禮物就是健康，所以呼籲民眾都留在家中。

截上發稿前最新，聖馬刁縣累計的確診病例人數為1萬8907例，死亡人數為183人。