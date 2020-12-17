灣區單日確診暴增4162例 35死

根據舊金山 紀事報（Chronicle）統計，灣區 16日新冠肺炎 單日新增確診病例共4162例，包括聖他克拉拉縣918例，阿拉米達縣627例，康曲柯士達縣1010例，聖馬刁縣455例，舊金山335例，蘇諾瑪縣237例，蘇拉諾縣372例，馬連縣136例，納巴縣72例。

灣區16日新冠肺炎單日新增死亡人數為35人，包括聖他克拉拉縣8人，阿拉米達縣5人，康曲柯士達縣11人，舊金山5人，蘇諾瑪縣2人，蘇拉諾縣2人，馬連縣2人。

截至16日下午5時，灣區累計確診數為20萬2200例，死亡2160例，加州累計確診數為169萬9181例，死亡2萬1887例，全美累計確診數為1696萬4173例，死亡30萬7339例。

以下是灣區各縣16日的病例統計：

聖他克拉拉縣，5萬1233（561死）

阿拉米達縣，3萬9598（563死）

康曲柯士達縣，3萬2526（290死）

聖馬刁縣，1萬9330（183死）

舊金山，1萬9183（172死）

蘇諾瑪縣，1萬5096（166死）

蘇拉諾縣，1萬4269（93死）

馬連縣，6510（108死）

納巴縣，4455（24死）