灣區衛生官員：支持新冠疫苗依指南分發

衛生官員相信，安全有效的疫苗最終將結束新冠肺炎這一傳染病。（Getty Images）

當灣區 的護士、醫生和其他護理COVID-19患者的醫護人員收到第一批經過嚴格測試的小批量疫苗 時，本地衛生官員看到了希望：「我們現在有了一個幫助抗擊這一流行病的關鍵工具」。

隨著疫苗供應的增長，灣區的衛生官員和聯邦官員相信，這些安全有效的疫苗將與日常和基本的公衛工作合作，最終將結束新冠肺炎。

抗擊這個傳染病的關鍵步驟包括：保護高危群體及醫療工作者的公共衛生工作、查明和隔離病例，以及追蹤和隔離接觸者。對公眾來說，這意味著戴上口罩、避免聚會、推遲旅行，盡可能待在家裡。

蒙特瑞縣衛生官員莫雷諾（Edward Moreno）表示：「大範圍接種疫苗是解決問題的最後一步」。他說，「在這種病毒出現一年後，經過測試疫苗的開發和分發，是對科學的證明，是我們在疫情期間的指南」。

阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、蒙特瑞縣、納巴縣、聖比尼度縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、聖他克魯茲縣、蘇諾瑪縣和柏克萊 市的12名衛生官員，一致支持加州的疫苗分發指南。這份指南現在將在急症醫院工作的醫護工作者放在優先地位。每個地區都將按照疫苗分發指南在第一階段實施疫苗分發，隨著供應增加，這可能需要幾個月的時間。

對於普通公眾可能在明年初夏獲得接種的疫苗的可能性，所有的衛生官員表示，如果有機會接種疫苗的話，他們將來都會去接種。

這些早期的新冠病毒疫苗是在病例空前激增的情況下接種的，由於醫院的重症監護室已接近滿負荷，整個地區的居家令要么已經生效，要麼很快就會生效。

「在這最黑暗的時刻，疫苗給我們指明了前進的方向，」柏克萊市衛生官員埃爾南德斯（Lisa B. Hernandez）表示：「我們每個人採取的行動和日常習慣會增加抗疫這條道路上的光明，並增強我們所有人的安全」。

納巴縣衛生官員瑞秋（Karen Relucio）表示：「等待增加疫苗供應時，過早放鬆警惕是十分危險的。應對這一流行病的明智選擇和健康的日常習慣，對保護我們自己和其他人十分重要。」