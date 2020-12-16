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灣區確診新增4709例 添32死

編譯組／灣區15日電

根據舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區15日新冠肺炎單日新增確診病例共4709例，包括聖他克拉拉縣1099例，阿拉米達縣753例，康曲柯士達縣831例，舊金山203例，聖馬刁縣291例，蘇諾瑪縣154例，蘇拉諾縣1164例，馬連縣78例，納巴縣136例。

灣區15日新冠肺炎單日新增死亡人數為32人，包括聖他克拉拉縣14人，阿拉米達縣12人，聖馬刁縣4人，蘇諾瑪縣2人。

截至15日下午5時，灣區累計確診數為19萬8038例，死亡2125例，加州累計確診數為164萬6077例，死亡2萬1447例，全美累計確診數為1671萬5260例，死亡30萬3529例。

以下是灣區各縣15日的病例統計：

聖他克拉拉縣，50315（553死）

阿拉米達縣，38971（558死）

康曲柯士達縣，31516（279死）

聖馬刁縣，18875（183死）

舊金山，18848（167死）

蘇諾瑪縣，14859（164死）

蘇拉諾縣，13897（91死）

馬連縣，6374（106死）

納巴縣，4383（24死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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