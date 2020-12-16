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舊金山加大教授陳子平：新冠疫苗到來 如隧道口希望之光

記者李晗／舊金山報導
UCSF的教授兼醫師陳子平向聽眾解釋病毒和疫苗的效用原理。（視頻截圖）
UCSF的教授兼醫師陳子平向聽眾解釋病毒和疫苗的效用原理。（視頻截圖）

本周開始，舊金山的前線醫護人員將會陸陸續續開始接種疫苗。舊金山加大（UCSF）教授兼醫師陳子平（Peter Chin-Hong）表示，UCSF料將在周四開始有人員會接種疫苗，屆時將會是「前線中的前線」率先打。

他也形容疫苗的到來，就像是暗黑隧道口盡頭之處的希望之光。目前接種的疫苗是輝瑞、BioNtech所研發的，在接種後七天的有效率高達95%左右，也就是100人接種，將會對於95個人有效。

12月15日，舊金山總醫院（ZSFGH）打下第一針之後，全市的其他醫護也將陸續開始接種。陳子平在出席亞裔健康研究人員座談會時表示，率先接種的只會是「前線中的前線」，包括像是應急救護的醫護人員，重症監護室（ICU）的醫護人員，負責新冠測試的人員，以及一些運輸、清潔等等的人士。

他說，不論是什麼工種，在前線中的前線區域工作的人，都可以率先接種。在座談會上，陳子平也向聽眾解釋病毒和疫苗的效用原理。

目前舊金山的新冠病人仍然非常多，陳子平表示。像是確診率非常高的西語裔，以及亞裔，都有不少新冠病人。陳子平解釋，舊金山的人口構成中就有許多的亞裔，華裔，因為基數大，也就令這個族裔的病人較多。而且許多的病人都是「必要行業」的工作者。

全美疫情持續緊張，死亡人數以及確診人數不斷突破新高。陳子平說，雖然現在接種疫苗，不會改變美國的這一波疫情確診上升，但是他對於疫苗的到來仍然充滿信心，相信人們的生活能夠逐步恢復正常。

當前已經獲得批准、運來舊金山的疫苗是輝瑞、BioNtech所製。其餘的像是強生、Moderna的疫苗，都在研發或者是最後等待聯邦審核批准的階段。也有疫苗在研發過程中被驗證效果不如預期，因此被擱置。像是葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）的疫苗就在長者群體中效果不佳。此外的疫苗「候選者」還包括Astra等公司以及Novovax公司的研發疫苗。

疫苗 舊金山 亞裔

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