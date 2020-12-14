我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

編譯組／灣區13日電
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

自惠利特（Bill Hewlett）和普克德（David Packard）1938年在巴洛阿圖一間車庫創業以來，矽谷數十年來始終在科技界居領導地位。

然而，這項事實正在改變，最明顯的證據是，惠普後裔惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，簡稱HPE）即將把總部遷往德州，長期駐扎在矽谷的甲骨文（Oracle）11日也宣布要把總部遷往德州。此外，還有其他科技投資人和科技公司也高調對外透露要離開灣區，例如，Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）上周表示，他已賣掉加州豪宅，搬到德州居住。

有線電視新聞網（CNN）報導，部分已經離開舊金山的人將出走原因歸咎於城市治理不善，但詳細原因不明。

加州由於實施嚴格的新冠疫情規定，遭到部分科技企業批評，其中以馬斯克反應最激烈。與加州相比，佛羅里達州和德州疫情規定的嚴格程度較低。另外，矽谷還有惡名彰昭的高房價，加州有高個人所得稅率，反觀佛州和德州都不徵收個人所得稅。

德州奧斯汀（Austin）是最多矽谷科技公司出走的目的地，當地已有一個地區被稱為「矽山」（Silicon Hills）。奧斯汀商會（Austin Chamber of Commerce）公布的數據顯示，截至11月，今年將總部遷往奧斯汀的科技和非科技企業已有39家，包括由Palantir共同創辦人成立的創投公司8VC，Tesla也正在奧斯汀外圍興建一個4萬平方呎的園區，估計可以創造5000個就業機會，電子菸製造商Juul去年也將總部從舊金山搬到奧斯汀。

佛州邁阿密是另一個科技公司鎖定的地區。在舊金山成立的社群網站Reddit，早已在數年前就搬到邁阿密，共同創辦人歐荷尼恩（Alexis Ohanian，網球名將小威廉斯丈夫）本月初推文說：「很多人驚訝地問我：『你要如何在佛州經營事業？』三年過去了，我的事業經營得還不錯，現在也常看到新聞報導某某矽谷高層搬到邁阿密。」

創投公司Founders Fund合夥人拉波耶（Keith Rabois）上個月也表示，他將離開灣區，搬到邁阿密。

其他即將從矽谷出走的科技企業或科技人士還包括：FileTrail（從從聖荷西遷往奧斯汀）、DZS Inc.（從屋崙遷往德州普拉諾（Plano）、Dropbox執行長休士頓（Drew Houston，計畫定居奧斯汀）。

德州 矽谷 加州

上一則

屋崙學區 發網課設備給70校老師

下一則

逼遷禁令再惹抗議 邱信福醞釀租金援助計畫

延伸閱讀

灣區第一場冬雨來了!解除乾旱 本周還有更大風雨

灣區第一場冬雨來了!解除乾旱 本周還有更大風雨
1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例
首批輝瑞疫苗 14日提供109家醫院

首批輝瑞疫苗 14日提供109家醫院
一德州議員草擬公投案 支持獨立

一德州議員草擬公投案 支持獨立
感恩節出遊代價 12月11日 加州/灣區最多死亡的一天

感恩節出遊代價 12月11日 加州/灣區最多死亡的一天

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

喬布斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

2020-12-09 00:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票