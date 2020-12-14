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疫情惡化 預估兩周內灣區加護病床將用盡

編譯組／灣區13日電
專家表示，灣區加護病床可能在兩周內用盡。（Getty Images）
專家表示，灣區加護病床可能在兩周內用盡。（Getty Images）

加州灣區新增新冠病例數量屢創新高，使醫院加護病床空床率降至臨界點，醫師預測，接下來幾周情況不會變好，只會更糟。

媒體報導，與加州其他地區或美國其他州相比，灣區疫情不算太壞。然而，醫療專家警告不要被報導所騙。

舊金山加大傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）表示，灣區醫院目前還未到不堪負荷，但加州其他加護病床空床率極低的地區會影響到灣區，因為一個沒有超出負荷的醫療系統，它的資源，包括人員、設備和加護病床，會被分享給疫情較嚴重的地區。

陳子平表示，灣區目前加護病床的空床率約17%，接下來幾周會降得更低。他說：「過去，我們從來不需要把加護病床空床率當作一項指標，現在必須考慮加護病床的這個事實，代表目前處境十分艱難，這讓人非常憂慮，因為，如果疫情沒有改善，我們接下來就要考慮死亡的問題。」

陳子平指出，各項數據持續惡化，醫院加護病房將面臨艱難的取捨問題。

陳子平說：「當醫院湧入的病人數量超出負荷能力時，病人死亡率就會上升，這不是因為我們沒有先進的醫學技術，就算全球最頂尖的醫院也無法照顧到所有的病人。」

加護病床空床率愈來愈低，專業人員不足也是問題，在第一線工作的醫護人員因為容易感染，使原本就不足的人手更捉襟見肘。陳子平警告，感染率沒有下降，更嚴峻的疫情是可以預見的。

陳子平指出，以灣區目前的感染率來看，預料加護病床將於未來兩周內用盡。

灣區 疫情 加州

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