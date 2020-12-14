逼遷禁令再惹抗議 邱信福醞釀租金援助計畫

邱信福提出延長逼遷禁令AB3088。（本報檔案照片）

新冠疫情之後許多人沒了工作，也就沒錢交房租。加州政界則不斷提出逼遷租客 的禁令，惹起房東 團體新一輪的抗議。

針對房東同樣面臨的收不到租金 、但是又要交稅的困境，一直在保護租客議題上高調發聲的州議員邱信福，也在醞釀一個租金援助的計畫，要幫房東減緩財務壓力。

邱信福日前宣佈在最新的立法年度推出新法，延長禁止房東逼遷租客的法令AB3088，直到2021年底。此前邱信福因為租務管制的法律已經引起華裔社區房東的示威，本次的延長也料將再次引起抗議。

AB3088在今年8月時推出，當時要求租客從9月起要交25%的房租，否則房東可以逼遷。但是租客無法繳清上述累積租金的25％的話，租客保護令會在2021年2月時失效，也就是房東那時候可以逼遷。

延長AB3088禁令之後，交25%租金的作法可以延續至2021年底。如果租客連25%都無法繳交的話，那麼房東也可以在2022年1月以此為由開始逼遷租客。需要注意的是，法案從未有「減免」租金，欠下的租金總額都是要繳交，只是租客可以先交25%，日後再還清。

新冠疫情之後許多人沒了工作，也就沒錢交房租。（本報檔案照片）

邱信福在聲明中說，疫情下保障居民居有其所、留在屋內很重要。新的立法也能夠為「掙扎中」的租客和房東提供援助。租金援助計畫目前還在醞釀，同時最終是否成事也料將依賴於聯邦政府在這個議題上的撥款。民主黨籍的拜登將會在1月上任，屆時白宮會否出手不得而知。

針對AB3088的延長，有房東團體將再次發起示威。此前8月時，眾多華裔房東組成的草根團體BAHN（原名為「灣區屋主聯盟」，現改名為Business and Housing Network）已經舉行過抗議邱信福法令的示威，他們也計畫在本周五再次示威。他們列舉幾個房東遭遇「租霸」的事例，認為房東應該要站出來捍衛自己的權益。

加州公寓協會（California Apartment Association）的代表也認為，同意延長禁令幾個月，但是延長一整年的話，許多小房東可能承受不了。