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金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

編譯組／舊金山12日電
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

舊金山的金融區、南瑪區(SoMa)及附近地區，平時都是熙來攘往，人擠人，中午時分可看到上班族人人手中拿著午餐熱狗和三明治。但現在，舊金山實施新居家令，上班族不見了，不少人都在家工作，以致金融區和南瑪區的中午，人影少見；最受打擊的是餐廳和酒吧，因為少了上班族，區內85%的餐館被迫關門，等於整個餐飲業幾乎全面瓦解。

舊金山金融區前太平洋交易所門前，空蕩蕩，大白天只見一人獨行。(美聯社)
舊金山金融區前太平洋交易所門前，空蕩蕩，大白天只見一人獨行。(美聯社)

金融區三明治店Deli Board的老闆米斯尼克(Adam Mesnick)說，他的生意大幅減少，減幅超過九成，平時的上班族全部不見，只留下一個空城，現在只靠偶然路過的人光顧，但這樣的客人沒有幾個。

米斯尼克這樣形容他的生意：「生意全面崩潰，減至只剩下零頭。」他說金融區和南瑪區的餐廳和酒吧都有著同樣的命運。

舊金山商會根據Mastercard的信用卡付款交易，發現金融區和南瑪區內的344家餐廳和酒吧，293家都沒有付款交易紀錄，顯示85%的餐廳和酒吧已經關門。商會這項調查在實施新居家令之後三天進行，調查地區包括了以下郵區的所在：94102、94103、94105、94107、94108和94109。

金門餐館聯會的行政主任托馬斯(Laurie Thomas)說，位於南瑪區的馬士孔尼會議中心餐館和酒吧也受到重擊，因為在疫苗施打前，會議中心大型會議不可能舉行，以前來開會的人成千上萬，現在都消失了，餐館和酒吧的生意幾乎是零。

據托馬斯說，想知道全舊金山4000多家餐廳的情況有點困難，因為市衛生局不會公布餐館是開是關，因此只有由商會去追蹤某些地區的餐館和酒吧的信用卡付款紀錄，如有餐館和酒吧根本沒有了付款交易的紀錄，那就表示，它們已經關門。

今年3月和4月第一次居家避疫時，市中心關閉的餐館只有40%至50%，但現在的情況嚴重得多，已經達到85%關閉。

2021年的情況會怎樣？沒有人知道，疫苗什麼時候施打是一個因素，另外臉書和Google等大公司已宣布讓舊金山的員工在家工作，推特和Square更說讓員工永久在家工作。金融區和南瑪區沒有了上班族，餐館和酒吧的生意將難以恢復。

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