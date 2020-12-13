給鯨魚讓路 捕蟹季錯過感恩節 趕上聖誕節

灣區半月灣(Half Moon Bay)所產的鄧金斯蟹(Dungeness)。(美聯社)

灣區 今年感恩節雖然錯過了本地特產的鄧金斯蟹(Dungeness Crab)，但是聖誕節 卻有蟹可吃。加州 漁獵局11日晚上宣布，今年的商業捕蟹季節將由12月23日起開始，雖然比原定的11月15日延後了一個多月，但總算及時趕在聖誕節前開捕。

人們可能不知道，今年的捕蟹季節，是因為考慮到季節性過境的鯨魚而延後的，因為鯨魚經過的沿海海域正是捕蟹的地點，為了避免鯨魚遇上捕蟹網，所以才延後。

州漁獵局原定只延至12月16日，但後來再延七天，讓鯨魚有多七天的時間過境，現在終於決定蟹季在12月23日開始。

州漁獵局說，聖誕前開始捕蟹，仍有可能對鯨魚造成危險，因此捕蟹漁民須留意，最好在州漁獵局所劃定的海域捕蟹，例如在灣區南面蒙特瑞灣(Monterey Bay)，以及由灣區對面海域的法拉農群島(Farallon Islands)與北灣瑞耶斯岬(Point Reyes)之間的海域。

灣區特產的鄧金斯蟹，近年的捕蟹季多次延後，例如2015年因為沿海海域的海藻發現有損害人類神經的毒素，因此而延後，使當年灣區的感恩節、聖誕和新年的飯桌都不見蟹蹤。州漁獵局說，今年沿海的海藻沒有問題。