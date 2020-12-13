感恩節出遊代價 12月11日 加州/灣區最多死亡的一天

感恩節旅遊和聚會，使疫情繼續飆升，美國因此為感恩節付出代價。現在專家呼籲和懇求人們在聖誕和新年減少出遊，留在家裡，避免重蹈感恩節覆轍。(Getty Images)

全美11日新增死亡3309人，再創單日死亡紀錄；同一天全美單日新增確診也創下23萬1000的新紀錄。全加州 11日共218人死亡，也是單日最多人死亡的紀錄；同樣，同一天全州單日新增確診3萬5575例，灣區共25人死亡，也都是疫情 以來的單日最高紀錄。

11日，是美國一個黑色里程碑，因為同在這天，全美、加州和灣區都創下最多死亡的最高紀錄。

專家說，感恩節之前疫情已在上升趨勢，但感恩節時大量美國人出遊和聚會，直接導致疫情飆升，而且飆升的速度比過節前更快。現在專家呼籲乃至懇求人們，不要重蹈感恩節覆轍，聖誕和新年必須減少出遊和聚會，避免疫情繼續飆升。

聯邦食藥局已於11日批准輝瑞疫苗 的緊急使用，全美首批290萬劑疫苗將盡快送到各地，加州將分到26萬3000劑。但眼前疫情仍在迅速飆升，疫苗救不了聖誕和新年，因此在疫苗施打之前的數周、甚至數月，將會更危險，聖誕和新年必須抗疫，減少出遊和聚會。

全美疫情在感恩節後加重，最容易在全美的單日新增確診病例上看得出來，因為過節前，單日新增診仍是10多萬例，但過節之後，現在單日新增確診都在20萬例以上；11日是23.1萬，紐約時報報導，12日又增至28萬例，增加的速度十分駭人。

加州情況與全美同步，11日單日新增確診3.55萬例，使最近七天平均每天新增3萬零392例，這是自疫情爆發以來的最高點。

根據聖荷西信使報的統計，灣區10縣(九縣再加上聖他克魯茲縣)11日的死亡人數為25人，是單日最多人死亡的一天；另外，10縣11日的單日新增確診為3767例。