加州總檢察長空缺 任命亞裔人選呼聲起

州長紐森（右六）將可以任命下一位加州總檢察長。亞裔黨團呼籲紐森任命亞裔，邱信福（右五）、邦塔（右二）、卡拉（左三）等都是合格人選。（本報檔案照片）

總統選舉落幕後是一連串的任命，候任總統拜登（Joe Biden）提名了加州 總檢察長（Attorney General）貝西拉（Xavier Becerra）進入白宮內閣。因此加州總檢察長的位置，出現空缺，州長紐森（Gavin Newsom）將有權任命貝西拉的接班人。

州議會亞太裔立法黨團（APILC）今日致信紐森，呼籲紐森委任一位亞太裔人選接替貝西拉，出任下一任的加州總檢察長。

立法黨團主席、州參議員潘君達（Richard Pan）在信中說，加州有許多優秀的亞裔 律師，都可以勝任加州總檢察長的位置。他強調，亞太裔社區一直以來都受害於美國的司法系統，在加州的法官、地檢官等系統中，亞裔的代表性嚴重不足。因此潘君達認為，紐森若是能夠任命一位亞裔擔任總檢察長，就能夠改善這種現象，幫助有色人種社區。

總檢察長是全加州範圍民選的重要官職，負責檢控起訴的工作。現任檢察長貝西拉就在這個職位上一直高調起訴川普政府，聞名全國。加州上一任的總檢察長，正是即將就職副總統的賀錦麗（Kamala Harris）。因此總檢察長的官職亦成為政界中人虎視眈眈的席位。

因為擔任總檢察長必須是律師出身，具有職業門檻。潘君達在信中也羅列出了四位具有法律學位背景的亞裔總檢察長候選人，包括舊金山選區的州眾議員 邱信福、東灣選區的州眾議員菲律賓裔的邦塔（Rob Bonta）、南灣選區的州眾議員卡拉（Ash Kalra），以及南加州選區的國會議員劉雲平。邱信福畢業於哈佛大學法學院，曾經就職於舊金山地檢處，邦塔則是畢業於耶魯法學院。