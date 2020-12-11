新冠疫情升溫！加州72小時 新增確診破10萬

截至9日，全美染疫死亡人數接近29萬人，灣區占了其中的2萬。(Getty Images)

加州 、灣區 和全美9日再創多個疫情 的黑色里程碑。在加州，72小時內新增確診病例突破10萬人。在全美，9日的單日死亡人數達3055人，超過了九一一恐襲的死亡人數。在灣區，聖荷西的三家醫院加護病床全部住滿。

加州在本周一至周三，連續三天的單日新增確診都超過3萬病例，使三天之內的確診數達到10萬1000例。同在9日，全加州的單日染疫死亡人數達198人，使一周以來的死亡人數增至1021人，等於平均每天死146人，使這七天成為加州死亡最多的一周。

全加州9日的單日新增確診為3萬2191例，使七天以來的平均每天確診數達到2萬6700例，比兩周前增加80%。

在灣區，整體的加護病床仍有20%空位，但聖他克拉拉縣的住院人數大增，比過去兩周增加80%，導致全縣九成的加護病床都已經住了人，而縣內的三家醫院的加護病床已經100%使用。

聖荷西信使報統計，全灣區9月單日新增確診為3836例，聖他克拉拉縣9日的單日新增確診病例達1685例。

截至9日，全美累計確診病例達1540萬，加州占了其中的140萬。全美染疫死亡人數接近29萬，加州占了其中的2萬。全美9日的住院人數共10萬6000人，是自疫情爆發以來最高的。