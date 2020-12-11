我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

新冠疫情升溫！加州72小時 新增確診破10萬

編譯組╱灣區10日電
截至9日，全美染疫死亡人數接近29萬人，灣區占了其中的2萬。(Getty Images)
截至9日，全美染疫死亡人數接近29萬人，灣區占了其中的2萬。(Getty Images)

加州灣區和全美9日再創多個疫情的黑色里程碑。在加州，72小時內新增確診病例突破10萬人。在全美，9日的單日死亡人數達3055人，超過了九一一恐襲的死亡人數。在灣區，聖荷西的三家醫院加護病床全部住滿。

加州在本周一至周三，連續三天的單日新增確診都超過3萬病例，使三天之內的確診數達到10萬1000例。同在9日，全加州的單日染疫死亡人數達198人，使一周以來的死亡人數增至1021人，等於平均每天死146人，使這七天成為加州死亡最多的一周。

全加州9日的單日新增確診為3萬2191例，使七天以來的平均每天確診數達到2萬6700例，比兩周前增加80%。

在灣區，整體的加護病床仍有20%空位，但聖他克拉拉縣的住院人數大增，比過去兩周增加80%，導致全縣九成的加護病床都已經住了人，而縣內的三家醫院的加護病床已經100%使用。

聖荷西信使報統計，全灣區9月單日新增確診為3836例，聖他克拉拉縣9日的單日新增確診病例達1685例。

截至9日，全美累計確診病例達1540萬，加州占了其中的140萬。全美染疫死亡人數接近29萬，加州占了其中的2萬。全美9日的住院人數共10萬6000人，是自疫情爆發以來最高的。

加州 灣區 疫情

上一則

時代雜誌100大發明 FarmWise除草機人登榜

下一則

川普政府拍賣4100英畝地鑽油權 賺不到5萬

延伸閱讀

促進矽谷發展！聖荷西Google村 評比獲高度肯定

促進矽谷發展！聖荷西Google村 評比獲高度肯定
未遵守檢測規定 聖他克拉拉多家醫院遭罰

未遵守檢測規定 聖他克拉拉多家醫院遭罰
聖荷西急難救助協會 分享台灣防疫經驗

聖荷西急難救助協會 分享台灣防疫經驗
加州失業申請少了 但多家科技公司將裁員

加州失業申請少了 但多家科技公司將裁員
聖荷西2家老人院 232人確診

聖荷西2家老人院 232人確診
交通違規拒捕搶奪警槍傷人 聖荷西幫派成員被控襲警

交通違規拒捕搶奪警槍傷人 聖荷西幫派成員被控襲警

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠