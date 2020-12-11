全美增加最多！加州新領失業金人數飆漲 達17萬7837人
聯邦勞工部10日公布新領失業金人數報告，剛過去的一周，加州新領失業金人數大增，達17萬7837人，比前一周增加4萬7454人，是全美各州增加人數最多的州。這一周的17.7萬新領失業金人數，是加州自今年春天3月28日以來人數最多的一周。
報告也顯示，過去的一周全美新領失業金人數達85萬3000人，比前一周增加13.7萬。
Bankrate資深經濟分析師漢里克(Mark Hamrick)說，全美疫情狂飆，造成更多人失業，使新領失業金人數上升。情況令人擔憂，如疫情不受控，失業人數只會繼續增加。
加州的就業市場自夏天重開經濟之後一直好轉。例如在10月，灣區新增的工作數量達到最高點。但專家現在擔心，未來數月將由好變壞。因為加州和灣區在本月3日起實施新的居家令使更多商業關閉，造成更多人失業。
加州經濟持續研究中心資深經濟學家李維(Stephen Levy)說，感恩節效應將會使感染人數增加。新居家令對就業的影響要到數周後才能顯現。未來四至五個月加州和灣區都會更困難，裁員潮將出現。就業市場要到疫苗施打之後才能扭轉。
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