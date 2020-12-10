唐娟簽證欺詐案 明年2月8日開庭審判

沙加緬度的聯邦法官曼德茨（John A. Mendez）在8日的聽證會上決定，2月8日開始審判中國研究員唐娟（Juan Tang）涉嫌簽證欺詐案。（取自法院文件）

沙加緬度的聯邦法官曼德茨（John A. Mendez）在8日的聽證會上決定，明年2月8日開始審判37歲的中國 研究員唐娟（Juan Tang）。唐娟此前到戴維斯加大放射腫瘤科實驗室從事癌症研究。因涉嫌隱瞞軍人身分，遭遇司法部指控簽證 欺詐。

因為新冠疫情 嚴重，聯邦和地方法院目前仍多採用視訊聽證和庭審，案件能否在2月8日如期開庭，尚未可知。曼德茨法官表示，法庭屆時不會對公眾開放。

唐娟在7月被捕，案件頗受媒體關注。自稱與唐娟素不相識的華裔民權律師崔軒（音譯，Steven Xuan Cui）願意用價值75萬的房產抵押，擔保釋放唐娟。唐娟在9月釋放後，一直住在崔軒家中。崔軒律師曾以人身安全受威脅為由，提交動議要求變更唐娟釋放地址，住到崔軒家附近的公寓中，但動議被法官駁回。

律師西格爾（Malcolm Segal）和約翰遜（Tom Johnson）認為，即使唐娟接受審判，並被認定在入境簽證申請上撒謊，被判有罪，她很可能會被判刑6個月。兩人要求法官盡快確定審判日期，以維護她獲得快速審判的權利。

但聯邦助理檢察官柯波拉（Heiko Coppola）明確表示，他將要求法院下令允許延遲庭審日期。其中一個原因是，希望請一位駐澳大利亞的中國軍事專家出席庭審。但因如今疫情嚴重，國際旅行異常困難。法官曼德茨說，他很可能會同意檢方有關延遲審判的要求。

聯邦法院加州東區首席法官穆勒（Kimberly Mueller）此前發布命令，關閉沙加緬度、優勝美地等區域的聯邦法院，禁止民事或刑事陪審團審判，並規定判決和其他聽證會透過視訊進行。

沙加緬度高等法院在3月中旬關閉，然後在6月中重新開放審判。但法院上周宣布，由於預計州長紐森（Gavin Newsom）可能會對沙加緬度地區發布新的居家令，因此在耶誕節前不會進行任何新的刑事陪審團審判。一些正在進行的審判將繼續進行，只有戴口罩、接受提問檢測的市民，才被允許進進入市中心的法院。