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灣區新增確診4617例 22人病歿

編譯組／灣區9日電

根據舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區9日新冠肺炎單日新增確診病例共4617例，包括聖他克拉拉縣1680例，阿拉米達縣1359例，康曲柯士達縣303例，舊金山187例，聖馬刁縣295例，蘇諾瑪縣280例，蘇拉諾縣376例，馬連縣57例，納巴縣80例。

灣區9日新冠肺炎單日新增死亡人數為22人，包括聖他克拉拉縣3人，阿拉米達縣9人，康曲柯士達縣3人，蘇拉諾縣5人，納巴縣2人。

截至8日下午5時，灣區累計確診數為17萬6159例，死亡2037例，加州累計確診數為145萬2782例，死亡2萬零464例，全美累計確診數為1538萬4264例，死亡28萬9357例。

以下是灣區各縣9日的病例統計：

聖他克拉拉縣，4萬3001（515死）

阿拉米達縣，3萬5095（534死）

康曲柯士達縣，2萬8391（270死）

舊金山，1萬7384（164死）

聖馬刁縣，1萬6666（177死）

蘇諾瑪縣，1萬3719（160死）

蘇拉諾縣，1萬2123（90死）

馬連縣，6010（104死）

納巴縣，3813（23死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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