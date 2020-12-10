舊金山華埠 擬每周三免費新冠檢測

華埠花園角的免費新冠檢測，不少居民在排隊中。（記者李晗 / 攝影）

12月9日，市府部門、東華醫院以及新冠檢測 機構Color等團體，聯合在華埠 花園角廣場舉行第三次的新冠檢測。這三次的新冠檢測均是單次活動，但是市府目前正在計畫將這個檢測「常態化」。

市府新冠疫情 應對小組的亞裔社區專項經理陳嘉霖（Francis Chan）介紹，在華埠進行了三次的免費新冠檢測活動，有兩方面的原因。一方面是因為近期的疫情在加速惡化，確診人數不斷上升，另一方面是因為華埠社區也希望能夠有一個地理位置上靠近、有中文語言服務提供的檢測點。

華埠新冠檢測擬將每周三固定舉行。（記者李晗 / 攝影）

「現在的目標，就是把這個華埠檢測活動變得更加常態化，」陳嘉霖說，若是每周三固定舉行檢測，那麼可能規模不會像以前那麼大，時間段也可能會縮短，但同時也可能需要更多的社區組織協調合作。

周三的檢測活動上，上午是有預約的民眾檢測時段，下午則是無需預約的排隊檢測。下午2時左右，仍然有大批民眾在排隊等候。當天合共大約檢測了350位民眾，除了華裔之外，也有不少其他族裔的人在現場等候檢測。

東華醫院的醫護人員先幫忙登記註冊，然後Color的檢測人員就會負責為民眾「插鼻子」檢測，現場秩序良好。檢測完之後，民眾也將獲得一個禮物袋，裡面有洗手液，塑料面罩以及中文的新冠資料手冊。不少市府部門的職員都在現場幫忙。

一般情況下，結果會在三天後出爐。對於不通英文、不上網的民眾，東華醫院也會有專員打電話告知檢測結果。

陳嘉霖表示，預計本周之內就會拍板決定具體的每周三檢測活動信息，好提前告知民眾，讓他們能夠及時得知這個消息。也就是說，下周三的檢測活動將會繼續舉行，只是現在細節仍然在敲定中。檢測的合作方可能還是東華醫院，因為他們已經有很成熟的檢測經驗。至於檢測的地點可能未必會是在花園角，而可能會是在東華醫院，撥出一個特定的時間段來做檢測。