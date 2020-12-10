我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／翟東升影片發酵、女諜深入美政界？中共勢力滲美

與中國女諜交往? 金山東灣聯邦眾議員斥抹黑

遭中國女間諜利用？APAPA震驚失望：不知方芳背景

本報記者 / 綜合報導
Axios網站列出方芳參與APAPA的活動，與國會議員趙美心合影。（臉書截圖）
Axios網站列出方芳參與APAPA的活動，與國會議員趙美心合影。（臉書截圖）

政治新聞網站Axios驚爆疑似中國間諜混入加州政界，引起全美熱議。其中，該名被指是間諜的華人女子方芳（Christine Fang）就是通過社區機構亞太公共事務聯盟（APAPA）的網絡和影響力，打入政界。

APAPA對此發表聲明表示「震驚」和「失望」，並說，從始至終均不知道方芳這個「義工」的背景和她正在受到監控的情況。APAPA說，如果機構方原本知道這些事情，一定會及時通告給官方。

APAPA是一家關注與亞太裔民權和社區的非盈利機構，致力於推動亞太裔美國人在美參政議政。APAPA的總部位於加州首府沙加緬度，並且在舊金山灣區有許多分支。方芳在東灣學校上學時，正是通過灣區的分支開始接觸APAPA。

在最新的這場間諜風波中，方芳被指曾經在APAPA機構內非常活躍，還一度是東灣校園分支的主席。因此她也接觸到了許多政治人物，建立了聯繫。但是方芳到底有哪些具體的間諜活動，Axios的新聞中並未有言明，也沒有列出具體的證據。

APAPA說，希望事件不會造成寒蟬效應，打擊亞裔美國人參政的信心。

間諜 加州 美國

上一則

醫療系統「拉警報」!金山南灣3醫院 加護病床全滿

下一則

了解這條新法律對青少年的意義

延伸閱讀

與中國女諜交往? 金山東灣聯邦眾議員斥抹黑

與中國女諜交往? 金山東灣聯邦眾議員斥抹黑
南加洛市兩僑領雙屍案 被告上訴 加州最高法院拒受理

南加洛市兩僑領雙屍案 被告上訴 加州最高法院拒受理
疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬
加州單日染疫15天翻倍 洛縣住院數破三千

加州單日染疫15天翻倍 洛縣住院數破三千
小唐納轉發中國女諜案 大嘲民主黨議員

小唐納轉發中國女諜案 大嘲民主黨議員

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍
父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪