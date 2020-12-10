遭中國女間諜利用？APAPA震驚失望：不知方芳背景

Axios網站列出方芳參與APAPA的活動，與國會議員趙美心合影。（臉書截圖）

政治新聞網站Axios驚爆疑似中國間諜 混入加州 政界，引起全美熱議。其中，該名被指是間諜的華人女子方芳（Christine Fang）就是通過社區機構亞太公共事務聯盟（APAPA）的網絡和影響力，打入政界。

APAPA對此發表聲明表示「震驚」和「失望」，並說，從始至終均不知道方芳這個「義工」的背景和她正在受到監控的情況。APAPA說，如果機構方原本知道這些事情，一定會及時通告給官方。

APAPA是一家關注與亞太裔民權和社區的非盈利機構，致力於推動亞太裔美國 人在美參政議政。APAPA的總部位於加州首府沙加緬度，並且在舊金山灣區有許多分支。方芳在東灣學校上學時，正是通過灣區的分支開始接觸APAPA。

在最新的這場間諜風波中，方芳被指曾經在APAPA機構內非常活躍，還一度是東灣校園分支的主席。因此她也接觸到了許多政治人物，建立了聯繫。但是方芳到底有哪些具體的間諜活動，Axios的新聞中並未有言明，也沒有列出具體的證據。

APAPA說，希望事件不會造成寒蟬效應，打擊亞裔美國人參政的信心。