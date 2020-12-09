疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

日前政治新聞網站Axios踢爆，有疑似中國間諜 背景的華人方芳（Christine Fang），混入灣區 政界，一度活躍於主流政圈活動，引起熱議。

事件已經過去數年。方芳在灣區主要的活動時間段是2011年至2015年，當時她的年齡大約是30歲左右。2015年她突然離開美國 。本報採訪多位灣區和政界社區人士，不少人都表示記得方芳這個人，並且提及她姣好的外型，駕駛的好車，活躍於當時政界、社區的活動。

Axios披露了大量美國官方對於方芳的調查，包括她如何一步步打入政圈，同時還和一些政治人物有性關係的桃色細節。方芳當時是在東灣的州立大學讀書，同時活躍於亞太公共事務聯盟（APAPA）組織，方芳因此能夠有機會接觸到許多灣區的政客，其中就包括兩位現任的灣區國會議員，一位是南灣選區的羅康納（Ro Khanna），另一位是東灣選區的史沃威爾（Eric Swalwell）。

因為加州檢察長貝西拉被拜登任命為新內閣成員，史沃威爾目前是替補州檢察長的熱門人選。當年史沃威爾和方芳來往較多。方芳還曾經幫助史沃威爾競選，並且推薦人選進入他的辦公室實習。史沃威爾辦公室日前回應此事時表示，得知方芳因為疑似間諜背景受調查之後，就立刻切斷了與她的關係，已經多年沒有和方芳來往。羅康納則表示不記得方芳其人。

亞太公共事務聯盟的灣區主席尹集憲（Henry Yin）回應表示，記得方芳其人，她曾經很活躍，但是尹集憲否認聯盟與外國勢力有聯繫。

根據美方的調查，方芳通過與政治人物的直接聯繫，從而發揮影響力，但未有明確說明她具體的情報工作以及間諜行動，只是有透露方芳和舊金山中領館的工作人員有直接聯繫。

Axios報導也強調了方芳的「個人魅力」（personal charisma）在間諜行動中的作用，驚爆方芳曾經和兩名美國中西部的市長有過親密關係。據南灣庫市前市長黃少雄（Gilbert Wong）的回憶，他在擔任南灣市長並且出席全美市長的會議活動時，見到方芳也在活動上，並且和一名年長的中西部男性市長聲稱是公開戀人。調查人員披露，方芳和另一名俄亥俄州的市長在車內發生性關係，當時車內有聯邦調查局（FBI）的監控。兩名中西部的市長身分並未有公開。

搜索方芳的臉書，上面也保留了大量和灣區政治人物的合影，包括許多現任舊金山和加州的官員。聯邦司法部並未對方芳提起任何起訴，同時方芳離開美國之後也沒有再回來。