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加州防疫規定惹議 商店可開 親子公園卻不能開？

編譯組／灣區8日電
加州新居家令規定親子公園必須關閉，引發爭議。（美聯社）
加州新居家令規定親子公園必須關閉，引發爭議。（美聯社）

多月來，衛生官員時時提醒民眾，要避免接觸到新冠病毒，戶外比室內安全。然而，加州新居家令（stay-home order）現在規定，親子公園、露營區和戶外用餐區必須關閉，卻允許健行步道和海灘開放，商店和商場也可繼續營業，因而引發各界爭議。

舊金山加大傳染病學教授甘地（Monica Gandhi）說：「沒有科學證據證明親子公園和露營區比健行步道和海灘更危險。在我們等待接種疫苗的最後階段，我們應該鼓勵大家到戶外運動和從事其他活動才對。而且，新冠病毒是一種呼吸道病毒，物體表面並非它的傳播方式。」

面對批評，加州公共衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，新居家令的目的在於盡可能讓民眾留在家中，而不是為了評估不同活動和商業的病毒傳播風險。

加利說：「加州現在新冠病毒肆虐的程度，已經讓出門變成一種危險行為，這就是我們為什麼要推出地區性居家令（Regional Stay at Home Order），這與哪些方面的風險大於哪些方面的風險無關，而是在於不同家庭的人聚在一起就會有病毒傳播風險的問題。」

一些餐廳業者也抱怨並發出聲明表示，雖然到餐廳用餐會提高感染病毒的風險，但根據聯邦疾病防治中心（ Centers for Disease Control）的評估，旅遊和到商店購物的感染風險是到餐廳用餐的十倍以上。

甘地表示，加州或地方政府都沒有證據可以證明，採取防疫措施的戶外用餐會提高病毒傳播的風險。

上周，有多位加州議員要求州長紐森（Gavin Newsom）重新考慮是否要關閉親子公園，因為對很多低收入家庭來說，這是他們的子女唯一的戶外活動空間。

加州 親子 步道

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