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加州陽性率若不降 區域性居家令恐延長至9周

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加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

記者黃少華／沙加緬度報導
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）於8日午間的疫情簡報會上警告，如果加州的「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測呈陽性比率持續居高不下，因加護病房（ICU）床位空置率低於15%而實施「區域性居家令」的地區，實施時間將從3周延長至6周甚至9周。

聖荷昆谷（San Joaquin Valley）和南加州兩個大區23個縣已經從本周起實施「區域性居家令」。在ICU床位空置率這項數據上，聖荷昆谷僅為5.6%，南加州為10.1%，整個加州為13.3%。在聖荷昆谷和南加州，餐館堂食、美容院、理髮店、酒吧等商業關閉，零售商店容量减少，其他商業也受到嚴重影響。

舊金山灣區11個縣的ICU床位空置率已經從7日的25.7%降至8日的24.5%。其中的五縣一市已經從本周起實施嚴格的新「居家令」。

過去14天 陽性率飆升至8.4%

此次疫情簡報會前的72小時，加州日均新增確診病例2萬4375宗，低於過去一個周末出現過的3萬多例的單日歷史最高值。但加利強調，加州過去一周的日均新增確診病例數比兩周前報告的數字「翻了超過一番」。就在大約15天前，州府報告7天日均1萬1000多宗病例的數據。他還預計9日的加州單日新增確診病例將顯著上升。

加州過去14天的陽性比率是8.4%，與11月7日報告3.4%的數據相比呈現飆升態勢。僅僅計算過去7天的檢測呈陽性比率，已經上升至10.1%。加利說，這些數據「基本上告訴我們，上周的檢測呈陽性比率相較於以前更高。」

過去14天 住院人數增加70.8%

加州的住院率也達到了創紀錄的水平。加利說：「過去14天，住院人數增加70.8%。這是有史以來因感染COVID-19而住院的人數最高的一次，目前達1萬567人。因感染COVID-19而住進ICU人數過去14天上升68.7%，目前達到2417人。」

加利表示：「為度過這段艱難時期，我們需要居民和社區採取行動，做出减少病毒傳播的决定。這樣，我們可以度過艱難的3周，並希望阻止（居家令）從3周延至6周或9周。」

談到實施「區域性居家令」的原因，加利說：「現在病毒傳播在加州非常普遍。大多數非必要活動都會帶來嚴重的傳播風險。」加利指出，西歐多國實施商業關停後疫情控制都取得了成功。比利時陽性比率在短短3周從21%下降到8%。英國則在4周後大幅下降30%至50%。他們的成功經驗值得借鏡。

加利說：「希望加州居民居家避疫，這是全州範圍內的事。即使你所在的縣或社區，不受居家令約束，我們也要求你取消旅行計畫，同時勸阻其他人來探望你。」

加州 檢測 疫情

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