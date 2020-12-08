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加州新衛生總監 州長紐森任命金山阿拉貢醫師

記者黃少華／舊金山報導
阿拉貢醫師預計於明年1月正式出任加州衛生總監。（舊金山公共衛生局視頻截圖）
阿拉貢醫師預計於明年1月正式出任加州衛生總監。（舊金山公共衛生局視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於7日上午的疫情簡報會上宣布，任命舊金山衛生總監阿拉貢醫師（Dr. Tomás Aragón ）為新任加州衛生總監。

這一任命仍需州參議會確認，若獲通過，阿拉貢預計將於明年1月前往州府任職。加州衛生總監一職的年薪為27萬5650元。

阿拉貢現年60歲，在舊金山米慎區出生和長大。他的父母於上世紀50年代從尼加拉瓜移民來美，母親是一名裁縫，父母將阿拉貢和他的三個兄弟姐妹撫養成人。

在舊金山總醫院做過西班牙語義務翻譯後，阿拉貢對醫學產生了興趣。他於1988年從哈佛大學醫學院畢業，獲得醫學學士和公共衛生碩士學位。此後，他獲得哈佛大學醫學院藥學博士學位和柏克萊加大公共衛生學院博士學位，自2004年起成為柏克萊加大公共衛生學院志願教職人員。

阿拉貢於1996年進入舊金山公共衛生局工作，負責負責社區衛生、流行病學和疾病控制工作，從2011年至今，擔任舊金山衛生總監以及舊金山公共衛生局人口健康部主任。

今年以來，阿拉貢負責發佈針對「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情大流行的衛生指令，與灣區其它縣的衛生官員進行協調，包括早在3月16日發不了第一份「居家避疫令」（shelter-in-place order）。

紐森表示，他對阿拉貢「非常熟悉」。他說：「阿拉貢醫師在消滅這一流行病的鬥爭中非常積極。他不僅減緩了本地病毒的傳播，减少了與染疫死亡人數，並製定了許多在全州範圍內複雜的協定。」

舊金山市長布里德（London Breed）發表聲明，稱讚阿拉貢醫師是「深思熟慮的領導者」，幫助舊金山製定了應對疫情大流行的措施。布里德說：「多虧在阿拉貢醫師這樣的公共衛生官員指導下，採取早期和持續的行動，舊金山的死亡率是所有大都市中最低的。」

加州前衛生總監安吉爾醫師（Dr. Sonia angel）因州府電腦系統發生大量漏報COVID-19確診病例件，於8月請辭，原阿拉米達縣衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）隨後開始擔任加州代理衛生總監。

舊金山市議會將根據州法任命新的舊金山衛生總監。

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