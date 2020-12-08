加州新衛生總監 州長紐森任命金山阿拉貢醫師

阿拉貢醫師預計於明年1月正式出任加州衛生總監。（舊金山公共衛生局視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於7日上午的疫情簡報會上宣布，任命舊金山 衛生總監阿拉貢醫師（Dr. Tomás Aragón ）為新任加州 衛生總監。

這一任命仍需州參議會確認，若獲通過，阿拉貢預計將於明年1月前往州府任職。加州衛生總監一職的年薪為27萬5650元。

阿拉貢現年60歲，在舊金山米慎區出生和長大。他的父母於上世紀50年代從尼加拉瓜移民來美，母親是一名裁縫，父母將阿拉貢和他的三個兄弟姐妹撫養成人。

在舊金山總醫院做過西班牙語義務翻譯後，阿拉貢對醫學產生了興趣。他於1988年從哈佛大學醫學院畢業，獲得醫學學士和公共衛生碩士學位。此後，他獲得哈佛大學醫學院藥學博士學位和柏克萊加大 公共衛生學院博士學位，自2004年起成為柏克萊加大公共衛生學院志願教職人員。

阿拉貢於1996年進入舊金山公共衛生局工作，負責負責社區衛生、流行病學和疾病控制工作，從2011年至今，擔任舊金山衛生總監以及舊金山公共衛生局人口健康部主任。

今年以來，阿拉貢負責發佈針對「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情大流行的衛生指令，與灣區其它縣的衛生官員進行協調，包括早在3月16日發不了第一份「居家避疫令」（shelter-in-place order）。

紐森表示，他對阿拉貢「非常熟悉」。他說：「阿拉貢醫師在消滅這一流行病的鬥爭中非常積極。他不僅減緩了本地病毒的傳播，减少了與染疫死亡人數，並製定了許多在全州範圍內複雜的協定。」

舊金山市長布里德（London Breed）發表聲明，稱讚阿拉貢醫師是「深思熟慮的領導者」，幫助舊金山製定了應對疫情大流行的措施。布里德說：「多虧在阿拉貢醫師這樣的公共衛生官員指導下，採取早期和持續的行動，舊金山的死亡率是所有大都市中最低的。」

加州前衛生總監安吉爾醫師（Dr. Sonia angel）因州府電腦系統發生大量漏報COVID-19確診病例件，於8月請辭，原阿拉米達縣衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）隨後開始擔任加州代理衛生總監。

舊金山市議會將根據州法任命新的舊金山衛生總監。