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新居家令不跟進 聖馬刁縣提12理由

編譯組／聖馬刁縣7日電
聖馬刁縣公共衛生官員提出不與其他縣同步實施新居家令的理由。（電視新聞截圖）
聖馬刁縣公共衛生官員提出不與其他縣同步實施新居家令的理由。（電視新聞截圖）

灣區多個縣已分別於6日和7日提早實施新居家令，儘管加護病床空床率尚未低於規定門檻15%。聖馬刁縣公共衛生官員7日表示，目前不考慮跟隨灣區其他縣的腳步提前實施新居家令。

聖馬刁縣公共衛生官員摩洛（Scott Morrow）7日發表聲明說：「一個人雖然擁有合法權力可以做某件事，但不代表他一定要使用這項權力，也不代表使用這項權力是最佳的作法。我認為，控制疫情的權力並非在我手中，而是在民眾手中。」他的聲明顯然與灣區其他縣衛生官員發出的訊息不同調。

摩洛在聲明中提出12項他不實施新居家令的理由，他認為，新居家令在沒有執法機制下實施，對控制疫情的幫助很有限。他還指出，沒有數據證明限制商業活動能顯著減緩病毒傳播，目前也沒有一個可以得知各縣加護病房空床率的標準方式。

不過，摩洛表示，如果加州強制灣區實施居家令，聖馬刁縣還是會配合。他說：「可能是新數據說服我，不要在加州行動前先行動。我認為，居家令各項規定都具有爭議性。每個人都有阻止病毒傳播和保護同胞的個人、社會與道德責任，但是，許多人無法待在家中，因為他們必須外出保護他人，或維持社會運作，否則，我們將面臨更大的死亡風險。」

灣區已實施新居家令的地區包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖他克拉拉縣和舊金山，馬連縣預計將從8日下午開始實施。根據加州衛生廳公布的數據來看，灣區加護病空床率在12日中旬前不至於跌破15%。

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