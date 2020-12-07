不跟灣區大隊走！聖馬刁縣仍有戶外用餐

半島明珠的廚房內，廚師們戴著手套在處理食材。（記者李晗 / 攝影）

正當灣區 各地紛紛主動收緊，提前實施居家令的時候，只有中半島的聖馬刁縣「不跟大隊」，仍然堅持州府的較為寬鬆的防疫指引措施。

也就是從今日（12月7日，周一）起，聖馬刁縣仍然有戶外用餐的服務，相鄰的其他縣市（舊金山 、阿拉米達、聖他克拉拉、康縣、馬連以及柏克萊 市）各餐廳則只能提供外賣服務。

聖馬刁縣的聖布魯諾市，市中心商業街餐廳提供戶外用餐。（本報檔案照片）

12月6日，周日，許多提供戶外用餐服務的舊金山餐廳都迎來「最後一波」客人，也有不少人南下聖馬刁縣覓食。在聖馬刁縣雖然名義上大家都仍然可以戶外用餐，但是業者們也都不知道何時會突然下令。

柏林甘的半島明珠，華人食客在周日當天午餐時段洶湧而至，門口也有不少人排隊，服務員告知需要等40分鐘。據餐廳業者介紹，聖馬刁縣隨時可能發生變化，縣府方面也會在變化實施之前的48小時之內通知各個餐廳業者。

廚房內，廚師們也都戴著口罩和手套在處理食材。服務員也都戴好口罩招呼客人。有的客人坐在陽台，有的則是坐在停車場搭起的露天帳篷內。

根據州府的指引，一旦空餘的醫院加護病房床位百分比低於一定水平，那麼該區域就要施行新的居家令。所得新的居家令，就是關停所有個人服務類別的小商業，同時餐廳也必須停止戶外用餐，但是零售業仍可以營業，只是店內的人數上限也有所收緊。

當前灣區所在的區域內仍然沒有全面進入居家令，只是多個縣市提前實施，以防萬一。但是灣區九縣之中，提前進入居家令的只有五個縣以及柏克萊市，聖馬刁、蘇拉諾、納巴（酒鄉）以及蘇諾瑪四個縣則沒有提前收緊。

然而，蘇拉諾、蘇諾瑪和納巴縣都是在北灣，聖馬刁縣在地理位置上處於中半島，也就是相鄰的幾個縣全部實施居家令，聖馬刁縣獨樹一幟不執行。背後的原因主要是縣府行政官員力求平衡防疫和商業經濟發展。

聖馬刁縣也因此陷入非議，有指責的聲音也浮出水面，因為加護床位資源是區域性的資源，相鄰縣市的醫院都會相互支援。聖馬刁縣的縣議員卡內帕（David Canepa）就認為，病毒的傳染不會分邊界，因此認為聖馬刁縣也應該實行居家令。