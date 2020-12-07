我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

不跟灣區大隊走！聖馬刁縣仍有戶外用餐

李晗
半島明珠的廚房內，廚師們戴著手套在處理食材。（記者李晗 / 攝影）
半島明珠的廚房內，廚師們戴著手套在處理食材。（記者李晗 / 攝影）

正當灣區各地紛紛主動收緊，提前實施居家令的時候，只有中半島的聖馬刁縣「不跟大隊」，仍然堅持州府的較為寬鬆的防疫指引措施。

也就是從今日（12月7日，周一）起，聖馬刁縣仍然有戶外用餐的服務，相鄰的其他縣市（舊金山、阿拉米達、聖他克拉拉、康縣、馬連以及柏克萊市）各餐廳則只能提供外賣服務。

聖馬刁縣的聖布魯諾市，市中心商業街餐廳提供戶外用餐。（本報檔案照片）
聖馬刁縣的聖布魯諾市，市中心商業街餐廳提供戶外用餐。（本報檔案照片）

12月6日，周日，許多提供戶外用餐服務的舊金山餐廳都迎來「最後一波」客人，也有不少人南下聖馬刁縣覓食。在聖馬刁縣雖然名義上大家都仍然可以戶外用餐，但是業者們也都不知道何時會突然下令。

柏林甘的半島明珠，華人食客在周日當天午餐時段洶湧而至，門口也有不少人排隊，服務員告知需要等40分鐘。據餐廳業者介紹，聖馬刁縣隨時可能發生變化，縣府方面也會在變化實施之前的48小時之內通知各個餐廳業者。

廚房內，廚師們也都戴著口罩和手套在處理食材。服務員也都戴好口罩招呼客人。有的客人坐在陽台，有的則是坐在停車場搭起的露天帳篷內。

根據州府的指引，一旦空餘的醫院加護病房床位百分比低於一定水平，那麼該區域就要施行新的居家令。所得新的居家令，就是關停所有個人服務類別的小商業，同時餐廳也必須停止戶外用餐，但是零售業仍可以營業，只是店內的人數上限也有所收緊。

當前灣區所在的區域內仍然沒有全面進入居家令，只是多個縣市提前實施，以防萬一。但是灣區九縣之中，提前進入居家令的只有五個縣以及柏克萊市，聖馬刁、蘇拉諾、納巴（酒鄉）以及蘇諾瑪四個縣則沒有提前收緊。

然而，蘇拉諾、蘇諾瑪和納巴縣都是在北灣，聖馬刁縣在地理位置上處於中半島，也就是相鄰的幾個縣全部實施居家令，聖馬刁縣獨樹一幟不執行。背後的原因主要是縣府行政官員力求平衡防疫和商業經濟發展。

聖馬刁縣也因此陷入非議，有指責的聲音也浮出水面，因為加護床位資源是區域性的資源，相鄰縣市的醫院都會相互支援。聖馬刁縣的縣議員卡內帕（David Canepa）就認為，病毒的傳染不會分邊界，因此認為聖馬刁縣也應該實行居家令。

灣區 舊金山 柏克萊

上一則

灣區新增確診3322例 7人病歿

下一則

居家令前最後一天 灣區人搶戶外用餐、商場採買

延伸閱讀

北加15縣13萬戶可能「安全斷電」 39萬人受影響

北加15縣13萬戶可能「安全斷電」 39萬人受影響
感恩節效應顯現 加州單日確診2萬例 創新高

感恩節效應顯現 加州單日確診2萬例 創新高
灣區新增確診1876例 5人病例

灣區新增確診1876例 5人病例
再度被迫關門 加州灣區小商家怒批：政府趕盡殺絕

再度被迫關門 加州灣區小商家怒批：政府趕盡殺絕
周日起實施居家令 加州灣區開始搶購囤物

周日起實施居家令 加州灣區開始搶購囤物
不與5縣同步 聖馬刁縣不提早實施居家令

不與5縣同步 聖馬刁縣不提早實施居家令

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門